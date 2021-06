Ružomberok pokračuje v príprave výstavby nájomných bytov na Plavisku

Ružomberok 11. júna (TASR) – Mesto Ružomberok pokračuje v príprave výstavby nájomných bytov na ulici Plavisko. K naprojektovanému a schválenému bytovému domu Plavisko 1 pripravila radnica ďalšie dva - Plavisko 2 a 3. Ružomberská samospráva o tom informovala na sociálnej sieti. Dodala, že cieľom je maximálne podporovať výstavbu nájomných bytov v meste.



"Záleží nám na tom, aby nájomné bývanie pomohlo mladým ľuďom pri ich štarte do života, ale pomohlo aj tým, pre ktorých je nájomné bývanie prirodzenejšou voľbou, než vlastniť byt vlastný. Sme presvedčení, že nájomné bývanie patrí do mesta a nie na jeho perifériu," konkretizovala ružomberská samospráva.



V bytovom dome Plavisko číslo 2 a 3 sa nachádza 12 jednoizbových, 60 dvojizbových a 12 trojizbových bytov, spolu 84. S nájomným bytovým domom Plavisko 1 tak pôjde do výstavby 123 bytov.



"Nájomné bytové domy na Plavisku majú pripravenú kompletnú projektovú dokumentáciu a všetky potrebné stavebné povolenia. Na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva bola schválená výstavba a financovanie bytových domov číslo 2 a 3," dodáva radnica.



Mesto zabezpečilo finančné krytie vlastných zdrojov pre výstavbu troch bytových domov na Plavisku, schválilo podanie žiadosti o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania a žiadosť o poskytnutie dotácie na ministerstvo dopravy a výstavby. Výstavbu prvého bytového domu plánujú začať v letných mesiacoch, ďalšie dva budú nasledovať na jeseň.