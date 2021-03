Ružomberok pomôže obyvateľom s prihlásením na očkovanie proti COVID-19

Ružomberok 22. marca (TASR) - Mesto Ružomberok spustilo telefónne linky slúžiace na pomoc s objednaním sa na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Každý záujemca o prihlásenie sa do čakárne na očkovanie, ktorý to nemôže urobiť sám, bude mať k dispozícii pracovníkov mestského úradu. Potrebný elektronický formulár vypíšu počas telefonického hovoru. TASR o tom v pondelok informoval hovorca ružomberského primátora Viktor Mydlo.



"Mnohí občania nášho mesta nepoužívajú internet, preto je pre nich mimoriadne zložité na očkovanie sa prihlásiť a zúčastniť sa na ňom," vysvetlil primátor mesta Ružomberok Igor Čombor.



Obyvateľ, ktorý zatelefonuje na jedno z ponúkaných telefónnych čísel, bude pracovníkovi mestského úradu odpovedať na otázky vyžadované v objednávacom systéme. Na záver riadeného rozhovoru bude podľa Mydla úspešne registrovaný do systému čakárne, ktorá ho na očkovanie vyzve, keď sa bude blížiť termín očkovania. "Nezaručíme občanom skoršie poradie v čakárni a ani im momentálne nedokážeme zabezpečiť, že očkovanie bude realizované v Ružomberku. Telefónnou linkou však dokážeme umiestniť do čakárne každého, kto sa do systému nedokáže zapísať sám," doplnil viceprimátor mesta Michal Lazár.



Na úspešnú registráciu prostredníctvom telefonickej linky mesta Ružomberok je potrebné mať pripravené nasledujúce údaje: meno a priezvisko, rodné číslo, názov poisťovne, telefónne číslo, e-mail a adresu. "Telefónne linky budú občanom k dispozícii každý pracovný deň od 8.00 do 14.00 h. Obyvatelia budú môcť telefonovať na telefónne čísla 0905 674 177, 0907 422 655 a 044/431 44 74," konkretizoval hovorca ružomberského primátora.