Práce na moste pri Bielom Potoku by mali trvať do začiatku novembra

Ružomberok 29. júla (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) predpokladá, že stavebné práce na moste pri mestskej časti Ružomberka Biely Potok, ktorý bol v havarijnom stave, budú ukončené v súlade so zmluvne dohodnutým termínom, teda do 3. novembra. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa SSC Jana Lukáčová.



Doprava je na ceste I/59 pre stavebné práce obmedzená. „Týmto úsekom denne prejde približne 10.000 vozidiel. Doprava je regulovaná semaformi a vedená cez jednosmerné oceľové mostné provizórium. Zdržanie a kolóny spôsobuje hlavne tranzitná nákladná doprava,“ uviedla Lukáčová.



Doplnila, že práce prebiehajú podľa stanoveného harmonogramu. „Boli ukončené práce na spodnej stavbe mosta, momentálne sa pracuje na podpornej konštrukcii monolitickej dosky - mostovky. Betónovanie mostovky je naplánované na koniec augusta,“ dodala hovorkyňa s tým, že zmluvná cena diela je 1.237.625,26 eura bez DPH a zatiaľ sa nemení.