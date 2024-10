RUŽOMBEROK VARUJE: Prikrmovanie divej zveri môže prilákať medveďa

Ružomberok 8. októbra (TASR) - Množiace sa prípady prikrmovania divej zveri v týchto dňoch zaznamenali v Ružomberku. Mestské lesy pritom nevylučujú, že by to mohlo prilákať aj medveďa z neďalekých lesov. Radnica preto žiada obyvateľov, aby v žiadnom prípade neprikrmovali lesnú zver.



Počas uplynulého víkendu v tesnej blízkosti sídliska Klačno a pár metrov od hlavnej cesty niekto vysypal jablká a asi desať kusov chleba a iného pečiva. "Nie je neobvyklé, že sa po sídlisku potuluje jelenia zver, pre ktorej tráviaci systém je pečivo absolútne nevhodné. Mestské lesy Ružomberok nevylučujú, že by podobné konanie mohlo do oblasti prilákať aj medveďa z neďalekých lesných porastov. Podobnú situáciu riešil zásahový tím Štátnej ochrany prírody SR pre medveďa pred zhruba rokom na Satelitoch," upozorňuje hovorca mesta Vladimír Miškovčík. Problémom vtedy podľa neho bol biologický odpad z kuchyne, ktorý medveďa prilákal k domom.



Radnica preto žiada ľudí, aby neumiestňovali odpad mimo zberných nádob, zatvárali ich po odhodení odpadkov a v žiadnom prípade neprikrmovali lesnú zver. Zároveň pripomína, že znečisťovaním verejného priestranstva sa obyvatelia dopúšťajú porušenia všeobecne záväzného nariadenia o udržiavaní čistoty, poriadku a ochrany verejnej zelene na území mesta, za čo hrozia sankcie.



"Keď ľudia vidia v blízkosti príbytkov divú zver, myslia si, že zviera potrebuje pomoc, a tak mu často poskytnú stravu. Prikrmovanie srnčej, jelenej či diviačej zveri však má svoje špecifiká, a preto by ho mali vykonávať len odborníci - užívatelia poľovných revírov, poľovníci a podobne," uzavrel Miškovčík.