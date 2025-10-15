< sekcia Regióny
Ružomberok prináša podujatie venované rakovine prsníka
Cieľom podujatia je zvýšiť povedomie o význame prevencie, motivovať ženy k pravidelným prehliadkam a vyjadriť solidaritu s tými, ktoré s ochorením bojujú.
Autor TASR
Ružomberok 15. októbra (TASR) - Mesto Ružomberok sa v stredu v rámci Medzinárodného dňa pre zdravé prsia zapája do celosvetovej kampane Ružový október podujatím venovaným prevencii rakoviny prsníka a podpore zdravia žien. Podujatie organizuje Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok v spolupráci s mestom Ružomberok a Fakultou zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.
Na križovatke ulíc Mostová a Podhora budú mať od 10.00 h Ružomberčania možnosť vyskúšať si správnu techniku samovyšetrenia prsníkov na realistických modeloch, porozprávať sa s odborníkmi a získať dôležité rady. „Zároveň sa dozvedia zaujímavé informácie o prevencii, včasnom odhalení rakoviny prsníka a dostanú priestor vyjadriť podporu ženám, ktoré s týmto ochorením bojujú. Súčasťou podujatia sú mnohé sprievodné akcie,“ uviedlo mesto s tým, že podvečer symbolicky vysvieti budovu mestského úradu na ružovo.
V rámci podujatia sa o 16.00 h uskutoční v Kostole sv. Ondreja svätá omša za všetky ženy, ktoré bojujú s rakovinou prsníka. „Podujatie prinesie aj autorské čítanie novej knihy s názvom Ďakujem, že môžem. Kniha prináša autentické príbehy žien, ktoré čelili rakovine prsníka - plné odvahy, vďačnosti a pohľadu na to, čo je v živote skutočne vzácne,“ priblížili z radnice.
