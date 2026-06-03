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Ružomberok pripravil na tohtoročný jarmok edíciu vratných pohárov
Ružomberská samospráva vyzýva návštevníkov, aby sa s jarmočným pohárom odfotili, zdieľali svoje zážitky na sociálnych sieťach a označili profil mesta.
Autor TASR
Ružomberok 3. júna (TASR) - Mesto Ružomberok pripravilo na tohtoročný jarmok suvenír, ktorý pomôže znižovať odpad, čím podporí zodpovednejší prístup k životnému prostrediu. Limitovaná séria v počte 1000 kusov vratných pohárov bude pre verejnosť dostupná u všetkých predajcov nápojov v areáli jarmoku. Tohtoročný Ružomberský jarmok sa uskutoční 5. a 6. júna. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
„Nové jarmočné poháre spájajú štýlový dizajn, praktickosť a ekologické riešenie, ktoré pomôže výrazne znížiť množstvo jednorazového plastového odpadu počas obľúbeného podujatia,“ uviedol hovorca s tým, že limitovaná séria vznikla s myšlienkou, aby si návštevníci mohli odniesť z jarmoku nielen zážitky, ale aj originálnu pamiatku.
„Chceli sme priniesť niečo, čo má praktický aj ekologický rozmer. Pohár nebude len obalom na nápoj - môže sa stať spomienkou na jarmok a zároveň pomôže obmedziť zbytočný odpad,“ vysvetlil primátor mesta Ružomberok Ľubomír Kubáň.
Pri kúpe nápoja návštevník zaplatí zálohu dve eurá. Po použití má dve možnosti. Pohár môže vrátiť v jednom z dvoch výdajných stánkov na jarmoku a získať späť zálohu alebo si ho ponechať ako suvenír z jarmoku. „Po vypredaní limitovanej edície bude systém pokračovať ďalej prostredníctvom zálohových pohárov zabezpečených dodávateľom. Ekologický princíp a komfort pre návštevníkov tak zostanú zachované počas celého podujatia,“ dodal Miškovčík.
Ružomberská samospráva vyzýva návštevníkov, aby sa s jarmočným pohárom odfotili, zdieľali svoje zážitky na sociálnych sieťach a označili profil mesta. Cieľom radnice je priniesť návštevníkom nielen kultúrny program a príjemnú atmosféru, ale aj ukázať, že i veľké mestské podujatia môžu byť organizované udržateľnejšie.
„Nové jarmočné poháre spájajú štýlový dizajn, praktickosť a ekologické riešenie, ktoré pomôže výrazne znížiť množstvo jednorazového plastového odpadu počas obľúbeného podujatia,“ uviedol hovorca s tým, že limitovaná séria vznikla s myšlienkou, aby si návštevníci mohli odniesť z jarmoku nielen zážitky, ale aj originálnu pamiatku.
„Chceli sme priniesť niečo, čo má praktický aj ekologický rozmer. Pohár nebude len obalom na nápoj - môže sa stať spomienkou na jarmok a zároveň pomôže obmedziť zbytočný odpad,“ vysvetlil primátor mesta Ružomberok Ľubomír Kubáň.
Pri kúpe nápoja návštevník zaplatí zálohu dve eurá. Po použití má dve možnosti. Pohár môže vrátiť v jednom z dvoch výdajných stánkov na jarmoku a získať späť zálohu alebo si ho ponechať ako suvenír z jarmoku. „Po vypredaní limitovanej edície bude systém pokračovať ďalej prostredníctvom zálohových pohárov zabezpečených dodávateľom. Ekologický princíp a komfort pre návštevníkov tak zostanú zachované počas celého podujatia,“ dodal Miškovčík.
Ružomberská samospráva vyzýva návštevníkov, aby sa s jarmočným pohárom odfotili, zdieľali svoje zážitky na sociálnych sieťach a označili profil mesta. Cieľom radnice je priniesť návštevníkom nielen kultúrny program a príjemnú atmosféru, ale aj ukázať, že i veľké mestské podujatia môžu byť organizované udržateľnejšie.