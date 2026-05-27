< sekcia Regióny
Ružomberok pripravuje Deň liptovskej bryndze 2026
Súčasťou nedeľného podujatia Deň liptovskej bryndze bude aj Detský jarmoček, kde môžu svoje výrobky predávať malí remeselníci, umelci a tvorcovia z radov detí.
Autor TASR
Ružomberok 27. mája (TASR) - Mesto Ružomberok pripravuje na nedeľu 7. júna Deň liptovskej bryndze 2026 aj Detský jarmoček. Podujatie prinesie program s vystúpeniami folklórnych súborov, fujaristov a trombitášov, ukážky výroby liptovskej bryndze, ekumenickú pobožnosť aj autentickú atmosféru ľudových tradícií. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
„V sprievodnom programe sa môžete tešiť na slovenských čuvačov, typické národné plemeno pastierskeho psa, výstavu oviec, tradičné ovčiarske špeciality, plieskanie bičom, tvorivé dielne a lokálnych remeselníkov,“ uviedol hovorca.
Súčasťou nedeľného podujatia Deň liptovskej bryndze bude aj Detský jarmoček, kde môžu svoje výrobky predávať malí remeselníci, umelci a tvorcovia z radov detí. „Cieľom je podporiť kreativitu, podnikavosť detí a hlavne radosť z vlastnoručne vyrobených vecí. Predávať môžete sami alebo spolu s kamarátmi viacerí v jednom stánku. Počet stánkov je limitovaný,“ priblížil Miškovčík.
Záujemcovia o predaj môžu kontaktovať referentku kultúry a komunitného rozvoja na Mestskom úrade Ružomberok Luciu Stanovú. Každý detský predávajúci musí doručiť informovaný súhlas rodiča.
„V sprievodnom programe sa môžete tešiť na slovenských čuvačov, typické národné plemeno pastierskeho psa, výstavu oviec, tradičné ovčiarske špeciality, plieskanie bičom, tvorivé dielne a lokálnych remeselníkov,“ uviedol hovorca.
Súčasťou nedeľného podujatia Deň liptovskej bryndze bude aj Detský jarmoček, kde môžu svoje výrobky predávať malí remeselníci, umelci a tvorcovia z radov detí. „Cieľom je podporiť kreativitu, podnikavosť detí a hlavne radosť z vlastnoručne vyrobených vecí. Predávať môžete sami alebo spolu s kamarátmi viacerí v jednom stánku. Počet stánkov je limitovaný,“ priblížil Miškovčík.
Záujemcovia o predaj môžu kontaktovať referentku kultúry a komunitného rozvoja na Mestskom úrade Ružomberok Luciu Stanovú. Každý detský predávajúci musí doručiť informovaný súhlas rodiča.