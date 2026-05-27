Ružomberok pripravuje Deň liptovskej bryndze 2026

Ilustračné foto Foto: TASR

Ružomberok 27. mája (TASR) - Mesto Ružomberok pripravuje na nedeľu 7. júna Deň liptovskej bryndze 2026 aj Detský jarmoček. Podujatie prinesie program s vystúpeniami folklórnych súborov, fujaristov a trombitášov, ukážky výroby liptovskej bryndze, ekumenickú pobožnosť aj autentickú atmosféru ľudových tradícií. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.

„V sprievodnom programe sa môžete tešiť na slovenských čuvačov, typické národné plemeno pastierskeho psa, výstavu oviec, tradičné ovčiarske špeciality, plieskanie bičom, tvorivé dielne a lokálnych remeselníkov,“ uviedol hovorca.

Súčasťou nedeľného podujatia Deň liptovskej bryndze bude aj Detský jarmoček, kde môžu svoje výrobky predávať malí remeselníci, umelci a tvorcovia z radov detí. „Cieľom je podporiť kreativitu, podnikavosť detí a hlavne radosť z vlastnoručne vyrobených vecí. Predávať môžete sami alebo spolu s kamarátmi viacerí v jednom stánku. Počet stánkov je limitovaný,“ priblížil Miškovčík.

Záujemcovia o predaj môžu kontaktovať referentku kultúry a komunitného rozvoja na Mestskom úrade Ružomberok Luciu Stanovú. Každý detský predávajúci musí doručiť informovaný súhlas rodiča.
