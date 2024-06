Ružomberok pripravuje novú parkovaciu politiku

Ružomberok 4. júna (TASR) - Mesto Ružomberok bude mať novú parkovaciu politiku. Prijať by ju mali na júnovom rokovaní mestského zastupiteľstva. Ružomberčania by mali parkovať podľa nových pravidiel od septembra. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



"Potrebujeme upratať verejný priestor, v ktorom si dnes chodci, cyklisti a autá navzájom prekážajú. Reguláciu parkovania dosiahneme zavedením hodinovej sadzby parkovného pre návštevníkov, lepšou kontrolou parkovania a zvýhodnením rezidentov, teda obyvateľov s trvalým pobytom," vysvetlil primátor Ľubomír Kubáň. Nové pravidlá vznikajú v spolupráci s odborníkmi zo Slovenskej parkovacej asociácie.



Vymedzené územie zóny regulovaného státia sa v Ružomberku dotkne najmä oblasti centra mesta a širšieho centra, kde sa nachádza vyše 2500 bytov a 146 rodinných domov. Na sídliskách sa v tejto fáze nebudú vytvárať rezidentské zóny. "Po zavedení nových pravidiel v nich bude možné parkovať len na vyznačených parkovacích miestach. V čase regulácie spoplatnením zóny tam zaparkujú iba držitelia príslušných parkovacích oprávnení alebo motorista po úhrade krátkodobého parkovného," povedal Miškovčík.



Podľa štatistík bolo pred 30 rokmi na Slovensku približne 900.000 automobilov. Aktuálne ide o zhruba 2,5 milióna vozidiel. "V Ružomberku je 15.000 vozidiel pri aktuálnom počte 26.418 obyvateľov. Naše sídliská a ulice neboli v minulosti budované na taký počet automobilov, s akým sa stretávame dnes," upozornil hovorca.



Všetky financie, ktoré mesto vyberie z parkovného, radnica využije výlučne na dopravný účel, ako je prevádzka parkovacieho systému, údržba parkovacích miest, rekonštrukcia ciest, budovanie cyklotrás a oprava chodníkov. Prostriedky budú združovať na osobitnom účte. Použijú ich aj na rozvoj dopravnej infraštruktúry, mestskej autobusovej dopravy a budovanie nových parkovacích plôch.



Návrh novej parkovacej politiky predstavia zástupcovia mesta na verejných stretnutiach, ktoré sa budú konať počas júna. Bližšie informácie o nových pravidlách budú distribuovať v nasledujúcich dňoch aj do poštových schránok v meste a mestských častiach.