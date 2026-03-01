< sekcia Regióny
Ružomberok pripravuje pri desiatom výročí Cyklokorytničky akcie
Autor TASR
Ružomberok 1. marca (TASR) - Náučno-relaxačná cyklotrasa Cyklokorytnička, ktorá kopíruje trať bývalej železničky od Ružomberka do Korytnice, oslavuje v tomto roku desiate výročie vzniku. Mesto Ružomberok pripravuje pri tejto príležitosti sprievodné akcie počas celého roka. Ako informoval primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň na sociálnej sieti, hlavnú oslavu pripravujú na sobotu 13. júna.
Verejnosť si bude môcť pozrieť v priestoroch átria mestského úradu zaujímavé infografiky o Cyklokorytničke. „Na Veľkonočnú nedeľu sa budete môcť odviezť vláčikom Korýtko zo železničnej stanice na stanicu Zapálkáreň. Sprievodných podujatí počas celého roka však bude viac, postupne o nich budeme informovať,“ uviedol primátor.
V tomto týždni sa primátor stretol aj so starostami obcí Liptovská Osada a Liptovská Lúžna, cez ktoré takisto vedie trasa Cyklokorytničky. „Okrem kolegov z mestského úradu sa na rokovaní zúčastnili aj zástupcovia Komunálnych služieb mesta Ružomberok, Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov a Občianskeho združenia Korytnická železnica Ružomberok,“ doplnil Kubáň.
Trasa približne 23 kilometrov dlhej Cyklokorytničky vedie na hranici dvoch národných parkov - Nízkych Tatier a Veľkej Fatry. Začína sa v južnej časti Ružomberka na Šoltésovej ulici, jej koniec je priamo v Kúpeľoch Korytnica. Popri trase je umiestnených viacero informačných tabúľ o histórii železnice, okolitej prírode, rôznych zaujímavostiach a tipoch na výlety. Pre svoj mierny profil je vhodná aj pre rodiny s deťmi.
