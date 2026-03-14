Ružomberok pripravuje rekonštrukciu materskej školy
Momentálne prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie.
Autor TASR
Ružomberok 14. marca (TASR) - Mesto Ružomberok pripravuje veľkú rekonštrukciu materskej školy v mestskej časti Černová. Cieľom radnice je znížiť energetickú náročnosť budovy o 80 percent. Ako TASR informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík, momentálne prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie.
Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 325.000 eur. Samospráva plánuje v rámci rekonštrukcie kompletné zateplenie obvodového plášťa a podkrovia, odvlhčenie suterénu pre zdravšie prostredie, nový a efektívny systém vykurovania a LED osvetlenie a inštaláciu fotovoltiky pre vlastnú „zelenú“ elektrinu.
„Chceme, aby naše deti vyrastali v modernom a komfortnom prostredí, pričom ušetrené peniaze za energie budeme môcť vrátiť späť do ich vzdelávania,“ podotkli z radnice s tým, že projekt realizujú so žiadosťou o podporu z Environmentálneho fondu.
