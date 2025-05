Ružomberok privíta Diecézny eucharistický kongres

Ružomberok 21. mája (TASR) - V Ružomberku sa od štvrtka (22. 5.) do soboty (24. 5.) uskutoční Diecézny eucharistický kongres, ktorý patrí medzi najväčšie náboženské podujatia tohto roka na Slovensku. Spišská diecéza a mesto Ružomberok, ktoré ho organizujú, očakávajú účasť približne 10.000 veriacich nielen zo Spišskej diecézy, ale aj z iných častí krajiny. Na stredajšej tlačovej konferencii v Ružomberku o tom informovali zástupcovia samosprávy a cirkvi.



Kongres je súčasťou Jubilejného roka 2025 a zároveň vyvrcholením duchovnej prípravy, ktorá už od novembra 2024 prebieha vo farnostiach. Každý týždeň sa v kostoloch koná adorácia Najsvätejšej sviatosti, mnohokrát ako celodenná poklona.



„Program sa začne vo štvrtok večer slávnostným spôsobom, svätou omšou. V nasledujúce dňoch sa budú konať workshopy, katechézy, príhovory zamerané na každú vekovú kategóriu s hlavným cieľom vyjadriť aj takýmto vonkajším spôsobom svedectvo o viere, prihlásiť sa k náboženskému kresťanskému životu aj verejným spôsobom v našej spoločnosti,“ uviedol spišský biskup František Trstenský s tým, že Eucharistický kongres sa koná raz za 20 až 25 rokov a naposledy sa konal v roku 2005.



V meste bude obmedzená doprava na námestí Andreja Hlinku, na ulici Majere a Veľký Závoz. „Chcem vyzvať vodičov, aby rešpektovali pokyny dopravných značiek a policajtov. Mestská polícia Ružomberok počas kongresu spolupracuje so štátnou políciou a ďalšími 200 dobrovoľníkmi. V teréne bude niekoľko desiatok príslušníkov mestskej a štátnej polície,“ priblížil náčelník Mestskej polície Ružomberok Tomáš Matejovie.



Mesto Ružomberok bolo nápomocné nielen po materiálnej, technickej, ale aj finančnej stránke. „Je to kongres, ktorý spája nielen veriacich, ale aj všetky skupiny obyvateľstva, to znamená, že program nie je len duchovný o kresťanstve, ale je zameraný aj na rôzne workshopy a prednášky,“ dodal primátor mesta Ľubomír Kubáň.