Rozhodovanie o novom kotle v Ružomberku by sa malo posunúť

Ružomberok 26. septembra (TASR) - Rozhodovanie o zmene územného plánu mesta Ružomberok, ktorá umožní výmenu starého kotla v papierňach za nový, by sa malo presunúť zo stredy (27. 9.) na budúci týždeň. Avizoval to v utorok ružomberský primátor Ľubomír Kubáň. Ako dodal, verí, že sa dovtedy podarí upokojiť emócie a s rozvahou vyhodnotiť fakty.



Hovorca ružomberského primátora Vladimír Miškovčík pre TASR potvrdil, že Kubáň podá na stredajšom zasadnutí mestského zastupiteľstva návrh, aby sa rozhodovanie o zmene územného plánu presunulo na mimoriadne rokovanie.



"Využime priestor na pochopenie problematiky a zodpovedanie otázok, na ktoré ešte chýbajú odpovede. Posledné slovo bude mať v rozhodovaní mestské zastupiteľstvo. Je na každom poslancovi, ako sa rozhodne. Ružomberský primátor deklaruje, že bude v každom prípade rešpektovať rozhodnutie mestského zastupiteľstva, nech už bude akékoľvek," uviedol Miškovčík.



Súčasný kotol na biomasu v papierňach pracuje už vyše 40 rokov. Spoločnosť pred časom avizovala, že ho chce vymeniť za nový. Ten by mal mať vyšší výkon oproti starému. Na sociálnej sieti sa proti tomu postavili viacerí Ružomberčania, ktorí sa obávajú nárastu znečistenia. V utorok popoludní sa pred radnicou uskutoční stretnutie, v rámci ktorého má zaznieť výzva poslancom a vedeniu mesta proti znečisťovaniu Ružomberka.