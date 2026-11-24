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Ružomberok sa postará o údržbu takmer 93 kilometrov ciest
Zimná údržba sa okrem samotného mesta týka aj mestských častí Biely Potok, Černová, Hrboltová, Rybárpole, ako aj Vlkolínca,
Autor TASR
Ružomberok 24. novembra (TASR) - Mesto Ružomberok sa v aktuálnej zimnej sezóne postará o údržbu takmer 93 kilometrov ciest, viac ako 63 kilometrov chodníkov a takmer 24.500 štvorcových metrov parkovísk a parkovacích plôch. Na zabezpečenie zimnej údržby samospráva počíta s finančnými prostriedkami vo výške 417.550 eur. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
Zimná údržba sa okrem samotného mesta týka aj mestských častí Biely Potok, Černová, Hrboltová, Rybárpole, ako aj Vlkolínca. Viaceré z uvedených lokalít sa nachádzajú v kopcovitom teréne, ktorý najmä pri intenzívnom snežení a tvorbe poľadovice komplikuje zabezpečovanie zjazdnosti komunikácií. „Mesto spolu so zmluvným partnerom urobí maximum pre to, aby sme aj počas zimných mesiacov zabezpečili bezpečnú a plynulú dopravu v Ružomberku. Treba si však uvedomiť, že pri intenzívnom snežení nie je možné, aby boli mechanizmy a pracovníci zimnej údržby súčasne na všetkých miestach. Preto prosíme obyvateľov o trpezlivosť, ohľaduplnosť a zvýšenú opatrnosť,“ uviedol primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň.
Zimnú údržbu v Ružomberku vykonávajú podľa presne stanoveného poradia dôležitosti. Jednotlivé miestne komunikácie sú rozdelené do troch kategórií na základe ich dopravného významu, intenzity dopravy, členitosti terénu a miery rizika. „Zimná údržba má presne stanovené poradie zásahov. Prednostne sa sústreďujeme na hlavné dopravné ťahy, trasy mestskej autobusovej dopravy a najvyťaženejšie komunikácie. Následne prichádzajú na rad ostatné mestské ulice vrátane komunikácií v kopcovitých lokalitách, ktoré sú z hľadiska zimnej údržby náročnejšie. Naším cieľom je postupovať systematicky tak, aby sme zabezpečili zjazdnosť komunikácií podľa ich významu a aktuálnych poveternostných podmienok,“ vysvetlil vedúci oddelenia údržby a správy majetku Mestského úradu v Ružomberku Juraj Hrnčiar.
Na zabezpečenie zimnej údržby má dodávateľ k dispozícii 11 mechanizmov a vozidiel. Ide o cestné sypače, traktory s radlicami, mechanizmy na údržbu chodníkov, nakladače a vozidlá na odvoz snehu. Súčasťou technického vybavenia je aj špeciálne vozidlo určené na odhŕňanie snehu v horskom teréne. Podľa operačného plánu sú na zimnú sezónu zabezpečené zásoby 380 ton posypovej soli a 250 ton inertného posypového materiálu - štrku. V závislosti od vývoja počasia sa budú zásoby priebežne dopĺňať.
Počas vyhláseného obdobia zimnej pohotovosti bude zabezpečená nepretržitá dispečerská služba. „Obyvatelia môžu podnety týkajúce sa zimnej údržby nahlasovať prostredníctvom nepretržitej dispečersko-spravodajskej služby na telefónnom čísle 0915 133 300,“ doplnil Miškovčík.
Zimná údržba sa okrem samotného mesta týka aj mestských častí Biely Potok, Černová, Hrboltová, Rybárpole, ako aj Vlkolínca. Viaceré z uvedených lokalít sa nachádzajú v kopcovitom teréne, ktorý najmä pri intenzívnom snežení a tvorbe poľadovice komplikuje zabezpečovanie zjazdnosti komunikácií. „Mesto spolu so zmluvným partnerom urobí maximum pre to, aby sme aj počas zimných mesiacov zabezpečili bezpečnú a plynulú dopravu v Ružomberku. Treba si však uvedomiť, že pri intenzívnom snežení nie je možné, aby boli mechanizmy a pracovníci zimnej údržby súčasne na všetkých miestach. Preto prosíme obyvateľov o trpezlivosť, ohľaduplnosť a zvýšenú opatrnosť,“ uviedol primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň.
Zimnú údržbu v Ružomberku vykonávajú podľa presne stanoveného poradia dôležitosti. Jednotlivé miestne komunikácie sú rozdelené do troch kategórií na základe ich dopravného významu, intenzity dopravy, členitosti terénu a miery rizika. „Zimná údržba má presne stanovené poradie zásahov. Prednostne sa sústreďujeme na hlavné dopravné ťahy, trasy mestskej autobusovej dopravy a najvyťaženejšie komunikácie. Následne prichádzajú na rad ostatné mestské ulice vrátane komunikácií v kopcovitých lokalitách, ktoré sú z hľadiska zimnej údržby náročnejšie. Naším cieľom je postupovať systematicky tak, aby sme zabezpečili zjazdnosť komunikácií podľa ich významu a aktuálnych poveternostných podmienok,“ vysvetlil vedúci oddelenia údržby a správy majetku Mestského úradu v Ružomberku Juraj Hrnčiar.
Na zabezpečenie zimnej údržby má dodávateľ k dispozícii 11 mechanizmov a vozidiel. Ide o cestné sypače, traktory s radlicami, mechanizmy na údržbu chodníkov, nakladače a vozidlá na odvoz snehu. Súčasťou technického vybavenia je aj špeciálne vozidlo určené na odhŕňanie snehu v horskom teréne. Podľa operačného plánu sú na zimnú sezónu zabezpečené zásoby 380 ton posypovej soli a 250 ton inertného posypového materiálu - štrku. V závislosti od vývoja počasia sa budú zásoby priebežne dopĺňať.
Počas vyhláseného obdobia zimnej pohotovosti bude zabezpečená nepretržitá dispečerská služba. „Obyvatelia môžu podnety týkajúce sa zimnej údržby nahlasovať prostredníctvom nepretržitej dispečersko-spravodajskej služby na telefónnom čísle 0915 133 300,“ doplnil Miškovčík.