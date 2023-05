Ružomberok 30. mája (TASR) - Mesto Ružomberok sa pripravuje na najväčšiu kultúrnu akciu roka - jarmok. Podujatie ponúkne od piatka do soboty (2. - 3. 6.) program s hudobnými interpretmi, ukážky remesiel, gastrozónu, tvorivé dielne pre deti aj sprievodné akcie. Pred mestským úradom na Námestí Andreja Hlinku už chystajú hlavné pódium. TASR o tom informoval hovorca ružomberského primátora Vladimír Miškovčík.



Otvorenie jarmoku je naplánované na piatok o 15.30 h. Večer zahrajú Polemic, Heľenine oči aj Queenie: world Queen tribute band. Sobotňajší program bude patriť najmä deťom. Ukážky predvedú hasiči, vystúpia malinyJAM, Paci Pac aj žiaci umeleckých škôl. Večer vystúpia spevák Lukáš Adamec, kapely High Voltage a Screen.



"Tohoročnou novinkou je predĺženie konania jarmoku, a to až do nočných hodín v sobotu, čo vytvorilo priestor na ponúknutie ešte kvalitnejších a zaujímavejších interpretov," povedal primátor Ľubomír Kubáň.



Mestská polícia počas konania jarmoku posilní hliadky. Mesto zároveň upozorňuje na úplnú uzáveru na uliciach Námestie Andreja Hlinku, Mariánska, Veľký Závoz, Malý Závoz a časti ulice Majere. Doprava na týchto komunikáciách bude obmedzená od štvrtka (1. 6.) od 6.00 h do nedele (4. 6.) do 15.00 h. "Na označenie oblasti uzávery bude použité prenosné dopravné značenie," priblížil hovorca.