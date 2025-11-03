< sekcia Regióny
Ružomberok sa stal súčasťou integrovaného dopravného systému
Vďaka IDS budú môcť cestujúci s jediným cestovným lístkom kombinovať v celom ŽSK viac druhov dopravy bez potreby kupovať viac lístkov.
Autor TASR
Ružomberok 3. novembra (TASR) - Mesto Ružomberok sa stalo súčasťou integrovaného dopravného systému (IDS) Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Mestská autobusová doprava (MAD), ktorú od októbra prevádzkuje nová spoločnosť Umbrella City Lines SK, bude mať v rámci systému priradenú tarifnú zónu 400, čo cestujúcim prinesie jednoduchšie, pohodlnejšie a výhodnejšie cestovanie po meste i celom ŽSK. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
„Sľúbili sme cestujúcim, že s príchodom nového dopravcu prinesieme do MAD novinky, ktoré určite ocenia a dopravu jednoznačne zmodernizujú. Jednotný dopravný systém v rámci kraja prináša jeden lístok na vlak, prímestský aj mestský autobus, neobmedzené prestupy počas platnosti lístka a pohodlné cestovanie aj cez víkendy a sviatky,“ uviedol primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň.
Vďaka IDS budú môcť cestujúci s jediným cestovným lístkom kombinovať v celom ŽSK viac druhov dopravy bez potreby kupovať viac lístkov. Lístok zakúpený pre príslušné zóny umožní využívať služby všetkých zapojených dopravcov IDS. Pri cestovaní do alebo z Ružomberka bez využitia MAD zostáva v platnosti zóna 399. Cestujúci si tak môžu zvoliť, či si zakúpia regionálny lístok bez MAD alebo kombinovaný lístok so zahrnutím mestskej dopravy - zóna 400.
„Zaradením Ružomberka do IDS sa uzatvára proces integrácie všetkých regiónov ŽSK do jednotného dopravného systému. IDS ponúka verejnosti prehľadný, ekologický a ekonomický spôsob cestovania naprieč krajom s jediným lístkom, lepšou koordináciou spojov a zvýhodnenými tarifami pre pravidelných cestujúcich,“ priblížil konateľ spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského a Trenčianskeho kraja Richard Staškovan.
Za zľavnené krátkodobé cestovné 50 percent sa prepravujú darcovia krvi, ktorí sú držiteľmi Zlatej a Diamantovej Jánskeho plakety. „Bezplatné cestovanie môžu využiť sprievodcovia dieťaťa v detskom kočíku alebo v ‚baby vaku‘, sprievodcovia ťažko zdravotne postihnutej osoby, držiteľa preukazu ŤZP-S, držiteľ preukazu ŤZP - ‚nevidiaci/blind‘ a jeden jeho sprievodca, držiteľ preukazu ŤZP alebo ŤZP-S na invalidnom vozíku a jeden jeho sprievodca. Bezplatne sa prepravujú aj detské kočíky s dieťaťom či vodiaci pes držiteľa ŤZP-S,“ spresnili zo spoločnosti.
