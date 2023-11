Ružomberok sa v decembri stane centrom tanečného športu na Slovensku

Ružomberok 20. novembra (TASR) - Mesto Ružomberok sa 2. decembra stane centrom tanečného športu na Slovensku. Športová hala Koniareň privíta najlepšie tanečné páry v štandardných aj latinskoamerických tancoch na tanečnej súťaži v spoločenských tancoch Superpohár 2023, ktorý je zároveň siedmym kolom Slovenského pohára.



"Po minuloročnej premiére sa opäť vracia Superpohár do Ružomberka. Takýto druh súťaže sa uskutoční iba druhýkrát v histórii na Slovensku. Veľmi sa preto tešíme, že po minuloročnom úspešnom ročníku ho môžeme zorganizovať opäť my," povedal usporiadateľ súťaže Róbert Szolnoki.



Superpohár vznikol na podporu tanečného športu na Slovensku, do ktorého sa nominujú najlepšie tanečné páry zo všetkých predchádzajúcich šiestich kôl slovenských pohárov. Slovenský pohár sa skladá zo siedmich kôl. Dejiskom toho posledného sa stane Liptov. "Počas kalendárneho roka zbierali slovenské tanečné páry body v jednotlivých bodovacích kolách, ktoré sa im započítavajú do tabuľky. Po skončení súťaže v Ružomberku sa podľa nej určí konečné umiestnenie tanečníkov. Tanečný pár, ktorý bude mať v tabuľke najväčší počet bodov, sa stane víťazom Slovenského pohára a zároveň postupuje na Európsky a Svetový pohár," vysvetlil Szolnoki.



Dodal, že diváci uvidia počas dňa tancovať deti, juniorov a dospelých. Súťažiť sa bude v desiatich kategóriách, ktoré sa delia na šesť bodovacích a štyri pohárové súťaže. Najlepších tanečníkov budú môcť návštevníci vidieť v galaprograme.



Okrem tanečníkov do Ružomberka každoročne zavíta okolo 3000 návštevníkov z celého Slovenska. Vyhlasovateľom súťaže je Slovenský zväz tanečného športu, organizátormi sú Tanečné štúdio Maestro Liptovský Mikuláš a mesto Ružomberok.