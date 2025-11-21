< sekcia Regióny
Ružomberok sa v zimnej sezóne stará o viac ako 90 kilometrov ciest
Udržiavacie práce sa v zime uskutočňujú podľa dôležitosti ciest a chodníkov.
Autor TASR
Ružomberok 21. novembra (TASR) - V Ružomberku sú od skorých ranných hodín v teréne všetky mechanizmy zabezpečujúce prejazdnosť ciest a chodníkov. V aktuálnej zimnej sezóne sa ružomberská samospráva stará o viac ako 90 kilometrov ciest a 63 kilometrov chodníkov. Na ružomberské cesty a chodníky je pripravených 380 ton posypovej soli a 250 ton štrku. Pre zabezpečenie prác je na tento účel vyčlenených v rozpočte mesta 417.000 eur. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
Počas zimnej sezóny bude v Ružomberku v pohotovosti 11 kusov techniky, traktory s radlicou, posýpače, šmykom riadený pásový nakladač, chodníkový sypač s prednou radlicou, nakladač snehu, vozidlo na odvoz snehu a 6x6 špeciál na odhŕňanie snehu v horskom teréne. „V zimných mesiacoch, keď husto sneží a chodníky a cesty primŕzajú, treba viac ako inokedy dbať na svoju bezpečnosť. Zimné mechanizmy ani pracovníci v teréne nemôžu byť v jednom čase všade, aj keď by sme si to všetci želali. Všetkých obyvateľov a vodičov prosíme o trpezlivosť a toleranciu,“ uviedol ružomberský primátor Ľubomír Kubáň.
Okrem mesta Ružomberok sa údržba v zime týka aj mestských častí Biely Potok, Černová, Hrboltová, Rybárpole, ale aj Vlkolínca a areálu bývalých bavlnárskych závodov. Okrem ciest a chodníkov sa udržiava aj asi 3400 štvorcových metrov schodov a lavičiek a viac ako 24.000 štvorcových metrov parkovísk.
Udržiavacie práce sa v zime uskutočňujú podľa dôležitosti ciest a chodníkov. „Najprv sa venujeme cestám prvého zásahu, kadiaľ prechádzajú linky mestskej hromadnej dopravy, hlavným zberným cestám a pešej zóne v centre mesta. Druhé v poradí sú cesty následného zásahu, najmä úseky v rovinatom území s malou frekvenciou a krátke úseky ciest medzi križovatkami. Následne mechanizmy zimnej údržby čistia ostatné, menej dôležité cesty, chodníky a parkoviská,“ vysvetlil vedúci oddelenia údržby a správy majetku/budov na Mestskom úrade v Ružomberku Juraj Hrnčiar.
Problémy ružomberskej samospráve pri zimnej údržbe spôsobuje okrem zle zaparkovaných vozidiel aj zdržanie či úplné vynechanie údržby konkrétnych úsekov. „Vodiči by mali ponechať voľný jazdný pruh pri obojsmernej komunikácii minimálne šesť metrov a pri jednosmernej komunikácii minimálne tri metre s ohľadom na šírkové rozmery mechanizmov zabezpečujúcich zimnú údržbu, kde šírka radlice je 3,2 metra a previs pred vozidlom až dva metre,“ podotkol Hrnčiar.
