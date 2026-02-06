< sekcia Regióny
Ružomberok schválil realizáciu projektu SMART Liptov na rozvoj regiónu
Projekt chce zabezpečiť vyššiu relevantnosť integrovanej stratégie, účinnosť a praktickú aplikovateľnosť v kontexte meniacich sa potrieb obyvateľov, podnikateľského sektora a miestnych samospráv.
Autor TASR
Ružomberok 6. februára (TASR) - Ružomberské mestské zastupiteľstvo na tohtotýždňovom rokovaní schválilo realizáciu projektu SMART Liptov: Inteligentné územné investície pre rozvoj Liptova, ktorého cieľom je vybudovať efektívny a udržateľný systém strategického plánovania, riadenia a monitorovania integrovaných územných investícií v rámci územia udržateľného mestského rozvoja Ružomberok - Liptovský Mikuláš.
Projekt chce zabezpečiť vyššiu relevantnosť integrovanej stratégie, účinnosť a praktickú aplikovateľnosť v kontexte meniacich sa potrieb obyvateľov, podnikateľského sektora a miestnych samospráv. Jeho cieľom je aktualizovať a zosúladiť integrovanú územnú stratégiu Liptov 2030, pričom budú využité systematické participatívne metódy zahrňujúce 11 tematických fokusových skupín a šesť územne orientovaných skupín obcí, aby sa zabezpečilo komplexné vyhodnotenie strategických cieľov a opatrení.
Zameriava sa na vybudovanie efektívneho systému riadení integrovaných územných investícií (IÚI), ktorý bude zahŕňať modernizovanú riadiacu štruktúru, transparentné pravidlá pre výber a hodnotenie projektov, digitálnu platformu na správu investícií a systematické monitorovanie a hodnotenie ich dosahu. Zároveň chce posilniť participáciu a komunikáciu s verejnosťou, odbornou verejnosťou a ďalšími relevantnými aktérmi, čím chce zvýšiť kvalitu rozhodnutí a šíriť informácie a význame IÚI pre rozvoj regiónu.
Z dlhodobého hľadiska má projekt zabezpečiť udržateľný rozvoj regiónu, ktorý bude primerane reagovať na potreby obyvateľov, podporovať podnikanie, zlepšovať kvalitu života a environmentálnu situáciu. Zavedený systém riadenia a participácie bude slúžiť ako model pre ďalšie obdobia strategického plánovania a efektívneho využívania zdrojov, čím má prispieť k dlhodobej stabilite, konkurencieschopnosti a rozvoju celého regiónu.
Projekt chce zabezpečiť vyššiu relevantnosť integrovanej stratégie, účinnosť a praktickú aplikovateľnosť v kontexte meniacich sa potrieb obyvateľov, podnikateľského sektora a miestnych samospráv. Jeho cieľom je aktualizovať a zosúladiť integrovanú územnú stratégiu Liptov 2030, pričom budú využité systematické participatívne metódy zahrňujúce 11 tematických fokusových skupín a šesť územne orientovaných skupín obcí, aby sa zabezpečilo komplexné vyhodnotenie strategických cieľov a opatrení.
Zameriava sa na vybudovanie efektívneho systému riadení integrovaných územných investícií (IÚI), ktorý bude zahŕňať modernizovanú riadiacu štruktúru, transparentné pravidlá pre výber a hodnotenie projektov, digitálnu platformu na správu investícií a systematické monitorovanie a hodnotenie ich dosahu. Zároveň chce posilniť participáciu a komunikáciu s verejnosťou, odbornou verejnosťou a ďalšími relevantnými aktérmi, čím chce zvýšiť kvalitu rozhodnutí a šíriť informácie a význame IÚI pre rozvoj regiónu.
Z dlhodobého hľadiska má projekt zabezpečiť udržateľný rozvoj regiónu, ktorý bude primerane reagovať na potreby obyvateľov, podporovať podnikanie, zlepšovať kvalitu života a environmentálnu situáciu. Zavedený systém riadenia a participácie bude slúžiť ako model pre ďalšie obdobia strategického plánovania a efektívneho využívania zdrojov, čím má prispieť k dlhodobej stabilite, konkurencieschopnosti a rozvoju celého regiónu.