Centrálna budova Liptovského múzea v Ružomberku je bezbariérová

Ružomberok 30. júna (TASR) – Centrálna budova Liptovského múzea v centre Ružomberka má novovybudovaný bezbariérový prístup. K všetkým ponúkaným expozíciám sa tak dostanú aj imobilní návštevníci, ktorí mali prístup doteraz obmedzený. Rekonštrukcia trvala od februára, výstavné priestory sídelnej budovy po niekoľkých mesiacoch stavebných prác slávnostne otvorili v stredu.



"Liptovské múzeum pristúpilo k idey takzvaných otvorených múzeí. Chceli by sme naše expozície sprístupňovať aj skupinám obyvateľstva, ktoré z rozličných príčin do múzea nemohli chodiť, či už to boli technické alebo iné obmedzenia. Jednou z možností bolo vytvorenie bezbariérového prístupu. Tak, ako v našej hlavnej budove, postupne sa ho budeme snažiť vybudovať aj v ostatných expozíciách," povedal pre TASR riaditeľ Liptovského múzea Michal Kovačic.



Ako dodal, snažia sa aj o moderný prístup k zbierkovým predmetom - prostredníctvom smart technológií umožnia, aby mohli byť prístupné aj pre tie skupiny obyvateľov, ktoré majú určitú formu zdravotného znevýhodnenia, napríklad pre nevidiacich. "Všetky expozície by postupne mali byť označené Braillovým písmom. Mali by sme mať technológie, ktoré umožnia nielen vizuálne prehliadanie, ale aj audio," načrtol riaditeľ.



Zástupca riaditeľa pre správu objektov a technickú prevádzku Jiří Přibyl priblížil, že stavebné práce sa začali 15. februára 2021. Predpokladané ukončenie bolo v horizonte 20 týždňov, v závislosti od situácie na dodávateľskom trhu v zmysle pandemických opatrení. Doplnil, že išlo o investíciu zriaďovateľa múzea, Žilinského samosprávneho kraja, na úrovni 150.000 eur. "Koncept je nastavený tak, aby sa imobilný občan s vozíkom dostal plošinou na podestu. Vo vstupnom priestore je vystavaná nájazdová rampa, cez ktorú sa dostane k odsúvacím dverám, následne môže privolaním výťahu absolvovať prehliadku všetkých expozícií na všetkých poschodiach," vysvetlil Přibyl.