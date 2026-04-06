Ružomberok spúšťa aplikáciu, cez ktorú obyvatelia uhradia miestne dane
Cieľom novej webovej aplikácie Datamesta Ružomberok je zefektívniť komunikáciu samosprávy a občanov pri vybavovaní úradných záležitostí.
Autor TASR
Ružomberok 6. apríla (TASR) - Mesto Ružomberok spúšťa aplikáciu, cez ktorú obyvatelia vybavia úhradu miestnych daní a poplatkov. Služba je určená pre občanov, ktorí nemajú aktivovanú schránku na doručovanie do Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk. Ako TASR informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík, radnica pracuje na ďalšom rozširovaní online služieb pre občanov.
Cieľom novej webovej aplikácie Datamesta Ružomberok je zefektívniť komunikáciu samosprávy a občanov pri vybavovaní úradných záležitostí. Vďaka aplikácii získajú Ružomberčania aktuálne informácie o stave daňových a poplatkových povinností voči mestu a nemusia viac čakať na doručenie písomných rozhodnutí o daniach a poplatkoch.
„Zaregistrovaným používateľom zároveň umožňuje prístup k vlastným údajom evidovaným mestom. Aplikácia umožňuje udeliť súhlas so zaslaním oznámenia o výške miestnych daní. Keď vám budú sprístupnené informácie potrebné na uhradenie daní a poplatkov, budete informovaný jednoducho emailom,“ spresnil Miškovčík.
Obyvatelia sa môžu zaregistrovať na webovej stránke datamesta.ruzomberok.sk. Pripomienky a otázky môžu posielať na datamesta@ruzomberok.sk.
