Ružomberok spúšťa tri nové komunikačné kanály pre obyvateľov

Ružomberok 2. decembra (TASR) - Mesto Ružomberok spustilo od decembra nové služby pre obyvateľov – informovanie prostredníctvom SMS správ, e-mailov a mobilnej aplikácie. Dôvodom je zastaranosť technológie mestského rozhlasu a aj dopyt po jeho zrušení.



Samospráva od roku 2017 vynaložila na údržbu mestského rozhlasu 23.000 eur. Väčšina z vynaložených nákladov slúžilo na opravu prerušeného vedenia a práce spojené so zabezpečením okolia ampliónov a káblov. Vynaložené peniaze a potreba modernizácie informačných kanálov mesta viedli k hľadaniu alternatívnych riešení, ktoré by zefektívnili komunikáciu s obyvateľmi."Vzali sme si za príklad iné mestá a ich formy komunikácie s občanmi. Tiež sme sa snažili v úzkej skupine spoločne so zamestnancami úradu prísť na najvhodnejšie riešenie aplikovateľné pre mesto," priblížil primátor Igor Čombor.



Radnica tak spúšťa na testovanie tri nové informačné kanály, ktoré zamestnanci interne testovali počas novembra. Ide o e-mailovú komunikáciu, mobilnú aplikáciu Virtualne a systém odosielania SMS správ. "Informovanie prostredníctvom SMS správ, e-mailov a aplikácia budú zadarmo. Radnica systémy spúšťa ako súčasť zmluvy so spoločnosťou, ktorá zabezpečuje chod webového sídla mesta," vysvetlil hovorca mesta.



Aplikáciu je možné stiahnuť v obchodoch najpoužívanejších operačných systémov a následne spomedzi ponúkaného zvoliť Ružomberok. Prihlásiť sa na dostávanie SMS správ a e-mailov môže každý záujemca vypísaním formulára na stránke www.ruzomberok.sk.