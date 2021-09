Ústredná vojenská nemocnica prechádza od pondelka do režimu OTP

Ružomberok 22. septembra (TASR) – Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN) v Ružomberku prechádza od pondelka z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie v regióne do režimu OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní). Podľa hovorkyne nemocnice Petry Diškovej sa bude musieť pacient pred vstupom do areálu preukázať dokladom o očkovaní, testovaní alebo prekonaní ochorenia COVID-19.



Doplnila, že zaočkovaný pacient predloží takzvaný COVID pas alebo doklad o očkovaní. „Pacient, ktorý prekonal ochorenie COVID-19 v ostatných 180 dňoch predloží doklad o prekonaní ochorenia. Pacient, ktorý nie je zaočkovaný a neprekonal ochorenie COVID-19 v ostatných 180 dňoch sa preukáže antigénovým testom nie starším ako 48 hodín alebo PCR testom nie starším ako 72 hodín," vysvetlila hovorkyňa ÚVN.



„V prípade, že sa pacient pri vstupe do nemocnice nebude vedieť preukázať príslušným dokladom, nasmerujú ho na mobilné odberové miesto ÚVN Ružomberok na Považskej ulici 12 (budova Vakcinačného centra), kde mu urobia antigénový test za poplatok päť eur," uviedla Dišková.



Výnimku z OTP režimu majú deti do 12 rokov. „To znamená, že pri vstupe do areálu nemocnice sa nemusia preukazovať žiadnym dokladom. Pre sprevádzajúcu osobu platí režim OTP. Akútne stavy – Urgentný príjem, APS, akútny pôrod - pacienti a sprevádzajúce osoby (pôrod), hospitalizácia dieťaťa (sprevádzajúca osoba) - takýmto pacientom a sprevádzajúcim osobám urobia antigénový test na príslušnom pracovisku," informovala hovorkyňa nemocnice.



V prípade hospitalizácie vrátane jednodňovej zdravotnej starostlivosti naďalej platí, že ako u kompletne zaočkovaných pacientov, tak aj u nezaočkovaných pacientov vyžaduje nemocnica PCR test, ktorý nie je starší ako 72 hodín.



„V prípade hospitalizácie dieťaťa do troch rokov sa dieťa testuje iba vtedy, ak má klinické príznaky ochorenia COVID-19 alebo ak existuje pravdepodobnosť nákazy ochorením COVID-19," dodala Dišková s tým, že zákaz návštev v ÚVN naďalej trvá, avšak platí viac výnimiek, ktoré umožnia navštíviť hospitalizovaných príbuzných.