< sekcia Regióny
Ružomberok: Ústredná vojenská nemocnica zavedie nový parkovací režim
Spoplatnené zotrvania vozidiel bude od pondelka do piatka v čase od 7.00 h do 17.00 h.
Autor TASR
Ružomberok 26. mája (TASR) - Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN) SNP Ružomberok od 1. júna zavedie nový prevádzkový poriadok pre vjazd a zotrvanie vozidiel v areáli nemocnice. ÚVN SNP Ružomberok o tom informovala sa svojej webovej stránke.
Spoplatnené zotrvania vozidiel bude od pondelka do piatka v čase od 7.00 h do 17.00 h. Počas víkendov a štátnych sviatkov bude vstup a zotrvanie vozidiel bezplatné. Prvá hodina zotrvania vozidla v areáli bude zdarma, každá ďalšia začatá hodina bude spoplatnená sumou jedno euro. Maximálna denná sadzba dosiahne deväť eur.
Hospitalizovaní pacienti zaplatia za prvý deň deväť eur, za druhý a každý ďalší deň tri eurá denne. Darcovia krvi budú mať počas odberu krvi bezplatné zotrvanie vozidla v areáli nemocnice.
Úhradu parkovného bude možné realizovať platobnou kartou alebo v hotovosti. Platbu bude možné vykonať na automatickom závorovom systéme platobnou kartou a v samoobslužnom platobnom termináli platobnou kartou alebo v hotovosti.
„Vodič bude povinný opustiť areál nemocnice do 15 minút od úhrady. Strata alebo poškodenie vstupného lístka bude spoplatnené sumou 20 eur,“ spresnili z nemocnice.
V rámci nového režimu budú zavedené aj ďalšie opatrenia. Rampa sa po prejazde každého vozidla automaticky uzavrie, vstup a výstup motocyklov bude možný prostredníctvom vstupného lístka vydaného na vstupnej bráne a prejazd bicyklov cez rampu bude zakázaný.
Spoplatnené zotrvania vozidiel bude od pondelka do piatka v čase od 7.00 h do 17.00 h. Počas víkendov a štátnych sviatkov bude vstup a zotrvanie vozidiel bezplatné. Prvá hodina zotrvania vozidla v areáli bude zdarma, každá ďalšia začatá hodina bude spoplatnená sumou jedno euro. Maximálna denná sadzba dosiahne deväť eur.
Hospitalizovaní pacienti zaplatia za prvý deň deväť eur, za druhý a každý ďalší deň tri eurá denne. Darcovia krvi budú mať počas odberu krvi bezplatné zotrvanie vozidla v areáli nemocnice.
Úhradu parkovného bude možné realizovať platobnou kartou alebo v hotovosti. Platbu bude možné vykonať na automatickom závorovom systéme platobnou kartou a v samoobslužnom platobnom termináli platobnou kartou alebo v hotovosti.
„Vodič bude povinný opustiť areál nemocnice do 15 minút od úhrady. Strata alebo poškodenie vstupného lístka bude spoplatnené sumou 20 eur,“ spresnili z nemocnice.
V rámci nového režimu budú zavedené aj ďalšie opatrenia. Rampa sa po prejazde každého vozidla automaticky uzavrie, vstup a výstup motocyklov bude možný prostredníctvom vstupného lístka vydaného na vstupnej bráne a prejazd bicyklov cez rampu bude zakázaný.