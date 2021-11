Nemocnica v Ružomberku zatiaľ nepozná príčiny vzniku požiaru

Ružomberok 3. novembra (TASR) - Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN) v Ružomberku zatiaľ nemá k dispozícii oficiálne závery vyšetrovania príčiny vzniku požiaru v chirurgickom pavilóne. Aktuálne sa robia obhliadky a doobhliadky objektu zo strany poisťovne. Pre TASR to v stredu uviedla hovorkyňa nemocnice Petra Dišková s tým, že presná výška škody zatiaľ nie je vyčíslená. Podľa neoficiálnych odhadov však budú škody pravdepodobne vyššie ako 1,5 milióna eur.



"Všetky pracoviská, ktoré sa nachádzali v požiarom postihnutej časti chirurgického pavilónu, sú dočasne v náhradných priestoroch, a to až do ukončenia celkovej rekonštrukcie dotknutého pavilónu. ARO sa aktuálne nachádza v priestoroch multidisciplinárnej JIS s plným technickým a logistickým zázemím pre pacientov," priblížila hovorkyňa.



Ako dodala, klinika neurochirurgie je presťahovaná do priestorov kliniky oftalmológie. Klinika ortopédie a traumatológie je v pôvodných priestoroch s obmedzením na jeden lôžkový trakt. Kliniky chirurgie a cievnej chirurgie sú v pôvodných priestoroch s obmedzením na jeden lôžkový trakt. Hovorkyňa zdôraznila, že ambulancie a špecializované pracoviská už pracujú v štandardnom režime okrem pracoviska fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.



Aktuálne sa dokončujú posúdenia znalcami z odboru stavebníctva. "Súbežne prebieha príprava k začatiu rekonštrukcie pavilónu," skonštatovala Dišková.



V chirurgickom pavilóne ÚVN vypukol v nedeľu 17. októbra požiar. Časť budovy, ktorú poškodil oheň, využívali ako ubytovacie kapacity a kancelárske priestory pre zdravotnícky personál. Centrálne operačné sály požiar nezasiahol.