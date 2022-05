Nemocnica v Ružomberku zrušila zákaz návštev

Ružomberok 3. mája (TASR) – Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN) v Ružomberku zrušila zákaz návštev. V prípade hospitalizácie pacienta už nie je potrebný negatívny výsledok PCR testu na ochorenie COVID-19. Vedenie nemocnice o tom v utorok informovalo na sociálnej sieti.



Zákaz návštev v ÚVN zrušili s účinnosťou od pondelka 2. mája. Počet návštevníkov u jedného pacienta v daný čas sú maximálne štyri osoby. Ako uvádza nemocnica, vstup je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami. Použitie respirátora je nutné počas celého pobytu v nemocnici, zároveň je zakázaný pohyb po ostatných priestoroch zdravotníckeho zariadenia. Do nemocnice nesmú vstupovať ľudia s klinickými príznakmi respiračného ochorenia alebo s pozitívnou epidemiologickou anamnézou.



Od nedele 8. mája až do odvolania ÚVN ruší činnosť mobilného odberového miesta v budove bývalej polikliniky. Ruší sa aj PCR testovanie pre samoplatcov. "V prípade potreby objednania sa na PCR testovanie po 8. máji sa odporúča urobiť ho cez stránku korona.gov.sk," dodalo vedenie nemocnice.



V prípade hospitalizácie pacienta už síce nie je potrebný negatívny výsledok PCR testu, no lekár ho môže od pacienta vyžadovať na základe klinických príznakov ochorenia a pozitívnej epidemiologickej anamnézy. Test však urobia pacientovi priamo na klinike, kde bude hospitalizovaný.