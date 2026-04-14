Ružomberok uzavrel most na Cyklokorytničke pre jeho havarijný stav
Autor TASR
Ružomberok 14. apríla (TASR) - Mesto Ružomberok v utorok úplne uzavrelo bývalý železničný most v časti Podsuchá, ktorý je súčasťou cyklotrasy Cyklokorytnička. Primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň zároveň o 13.00 h vyhlásil mimoriadnu situáciu, keďže vážne poškodenie mosta predstavuje bezprostredné ohrozenie zdravia a života ľudí.
Ako TASR informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík, havarijný stav mosta privodilo dlhodobé pôsobenie poveternostných vplyvov, klimatických zmien, ale najmä výkyvy hladiny vodného toku rieky Revúca.
Statický posudok z roku 2021 konštatuje havarijný stav mosta a potrebu jeho rekonštrukcie. „Ďalšie kroky sa ´zasekli´ na nejasných vlastníckych vzťahoch k mostu. Dnes slúži ako súčasť populárnej cyklotrasy Cyklokorytnička. Pôvodne však bol železničný most v majetku železníc SR, až kým nebola viac ako 23-kilometrová trať v roku 1974 zrušená. Pozemok pod mostom patrí štátu, správcom je Slovenský pozemkový fond,“ vysvetlil hovorca.
Podľa neho nebola rekonštrukcia mosta zaradená do investičného plánu samosprávy, pretože nebol v majetku mesta Ružomberok a nebolo možné určiť jeho vlastníka. „Ak by ostal otvorený, predstavoval by bezpečnostné riziko. Ignorovať jeho aktuálny havarijný stav by mohlo skončiť tragicky,“ podotkol Miškovčík.
Na uzatvorenie mosta upozorňujú osadené výstražné tabule, betónové zábrany z jedného i druhého smeru, ale aj inštalované pletivo. „Aktuálne spolu so statikmi a stavebnými inžiniermi zhromažďujeme informácie na vyhodnotenie situácie a zvolenie čo najefektívnejšieho postupu opravy mosta. V hre je niekoľko spôsobov, ako stav mosta riešiť. Verejnosť žiadame o rešpektovanie dočasného uzavretia mosta,“ spresnil Kubáň s tým, že už v minulosti sa stalo, že niekto zámerne posunul 500-kilogramové betónové zábrany a napriek zákazu vyznačenému aj dopravným značením sa po moste pohybovali osobné automobily.
