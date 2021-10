V Ružomberku chcú zriadiť environmentálne centrum

Ružomberok 4. októbra (TASR) – Mesto Ružomberok bude žiadať o nenávratný finančný príspevok na zriadenie environmentálneho centra v Björnsonovom dome. Návrh zapojiť sa do výzvy ministerstva životného prostredia, ktorej cieľom je robiť osvetu zdravého životného prostredia, odobrili ružomberskí mestskí poslanci. Mesto o tom informovalo na sociálnej sieti.



Ak bude radnica so žiadosťou úspešná, získa 501.000 eur. Tie sa použijú na stavebné úpravy domu, zabezpečenie personálu a samotných aktivít, konkretizovala samospráva.



Mesto tak bude môcť 29. októbra podať ministerstvu žiadosť o to, aby v Björnsonovom dome mladá generácia dostávala vedomosti o životnom prostredí a o aktuálnych zmenách klímy, dodala radnica. Cieľovou skupinou projektu budú hlavne žiaci materských, základných a stredných škôl v meste, ich učitelia, ale aj ostatní obyvatelia.