Ružomberok verí, že termín sprejazdnenia obchvatu bude v tomto roku
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) a Ministerstvo dopravy SR pre TASR potvrdili, že dokončenie diaľničného obchvatu Ružomberka naďalej komplikuje zosuv pôdy v náročnom teréne v lokalite Likavka.
Autor TASR
Ružomberok 16. apríla (TASR) - Ružomberská samospráva verí, že termín sprejazdnenia diaľničného úseku D1 Hubová - Ivachnová bude ešte v tomto roku, čím by sa značne odľahčila dopravná situácia v meste. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka Ružomberkom prechádza každý deň množstvo áut a zvýšená doprava sa odzrkadľuje najmä na stave cestných komunikácií a životnom prostredí.
V roku 2016 sa v Ružomberku zaviedla zelená vlna, ktorá síce spôsobila, že sa doprava vytesnila z mesta a prejazd mestom mal byť rýchlejší, ale zároveň spôsobila, že sa začali automobily hromadiť pri vstupoch do mesta. Kolóny sa tvoria práve pri vstupoch do mesta zo strany od Popradu a tiež od Žiliny, najmä na konci pracovného týždňa a v popoludňajších hodinách, doplnil Miškovčík.
„Prirodzene, ak niekto stojí v kolóne, hľadá cestu ako ju obísť. Alternatívne trasy ponúkali aj navigácie, a teda vodiči začali využívať skratky cez naše mestské časti Hrboltovú, Černovú či cez celé mesto cez Ulicu D. Makovického, čím sa opäť neprimerane zaťažila doprava v Ružomberku,“ spresnil hovorca s tým, že v tomto smere k zmene súčasného stavu nepomohol ani zákaz tranzitu či policajné kontroly.
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) a Ministerstvo dopravy SR pre TASR vo štvrtok potvrdili, že dokončenie diaľničného obchvatu Ružomberka naďalej komplikuje zosuv pôdy v náročnom teréne v lokalite Likavka. Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) v súvislosti so zosuvom v HNtelevízii informoval o ďalšom posune termínu sprejazdnenia úseku diaľnice D1 Hubová - Ivachnová, odhaduje to na obdobie po lete.
Úsek diaľnice D1 Hubová - Ivachnová je dlhý takmer 15 kilometrov. Jeho súčasťou je 19 mostov, tri križovatky a tunel Čebrať s dĺžkou 3,6 kilometra. Diaľničný úsek vytvorí obchvat mesta Ružomberok a po dobudovaní sa napojí na štvorprúdovú diaľnicu do Košíc. Diaľnica pri Ružomberku ušetrí motoristom 16 minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy. Stavba priamo nadväzuje na pripravovaný úsek diaľnice D1 Turany - Hubová v smere na Martin.
