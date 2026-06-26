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Ružomberok vyhlásil nové obecné chránené územie Ružomberské lúky
Nové obecné chránené územie zahŕňa tri lokality južne od Ružomberka s celkovou výmerou necelých 13 hektárov.
Autor TASR
Ružomberok 26. júna (TASR) - Mesto Ružomberok vyhlásilo nové obecné chránené územie Ružomberské lúky. Na základe prijatého všeobecne záväzného nariadenia mesta ho počas svojho tohtotýždňového rokovania schválili ružomberskí mestskí poslanci. Schválené nariadenie vymedzuje polohu, výmeru a hranice obecného chráneného územia, stanovuje predmety ochrany, podmienky manažmentu, obmedzenia hospodárskej činnosti a zákazy poškodzovania územia. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
Nové obecné chránené územie zahŕňa tri lokality južne od Ružomberka s celkovou výmerou necelých 13 hektárov. Lokality Speváčka a Príkrô ležia v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra v druhom stupni ochrany, na strmých svahoch úpätia masívu Sidorova. Tretia lokalita Belanská skalka sa nachádza na nízkotatranskej strane údolia Revúcej, v podhorí Nízkych Tatier. Tieto lúky boli využívané ako kosné lúky a pasienky, najmä ovčie. Prírodnými podmienkami dolného Liptova a tradičným hospodárením sa tu vytvorili druhovo bohaté rastlinné spoločenstvá.
„Hodnota týchto lúk je výnimočná. Nachádzajú sa tu veľmi bohaté populácie orchideí, teplomilné druhy rastlín na severnej hranici svojho výskytu, ale aj horské a vlhkomilné druhy. Práve kombinácia týchto faktorov robí z Ružomberských lúk prírodne mimoriadne cenné územie,“ uviedol autor myšlienky Ružomberských lúk, vedecký pracovník Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied a zároveň člen komisie pre životné prostredie pri Mestskom zastupiteľstve v Ružomberku Daniel Dítě.
Ako ďalej podotkol, hodnota prezentovaných lúk je taká významná, že by mohli byť tieto územia zaradené aj do zoznamu prírodného dedičstva UNESCO, čo je však náročnejší a zdĺhavejší proces v porovnaní s vyhlásením obecného chráneného územia.
Mimoriadny význam územia dokazuje lokalita Belanská skalka, kde bolo na ploche 16 metrov štvorcových zaznamenaných 98 druhov rastlín. „Ide o najvyšší známy počet druhov rastlín na takejto ploche v rámci Slovenska, čo tieto lúky radí medzi druhovo najbohatšie lúky na našom území a zároveň medzi najvýznamnejšie lúčne biotopy v širšom medzinárodnom kontexte,“ spresnil hovorca.
Samospráva zároveň deklaruje, že samotné vyhlásenie chráneného územia je len prvým krokom. Dôležitou súčasťou ochrany bude pravidelný odborný manažment, najmä cielená pastva, kosba a odstraňovanie náletových drevín. „Práve absencia pravidelnej údržby v niektorých častiach územia v súčasnosti spôsobuje ich postupné zarastanie a degradáciu vzácnych rastlinných spoločenstiev,“ priblížil Miškovčík.
Dodal, že nové všeobecne záväzné nariadenie bude účinné po jeho opätovnom schválení na rokovaní mestského zastupiteľstva 30. septembra na základe pozmeňujúceho návrhu, ktorý sa dotýka vjazdu motorových vozidiel na územie chránených lúk.
Nové obecné chránené územie zahŕňa tri lokality južne od Ružomberka s celkovou výmerou necelých 13 hektárov. Lokality Speváčka a Príkrô ležia v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra v druhom stupni ochrany, na strmých svahoch úpätia masívu Sidorova. Tretia lokalita Belanská skalka sa nachádza na nízkotatranskej strane údolia Revúcej, v podhorí Nízkych Tatier. Tieto lúky boli využívané ako kosné lúky a pasienky, najmä ovčie. Prírodnými podmienkami dolného Liptova a tradičným hospodárením sa tu vytvorili druhovo bohaté rastlinné spoločenstvá.
„Hodnota týchto lúk je výnimočná. Nachádzajú sa tu veľmi bohaté populácie orchideí, teplomilné druhy rastlín na severnej hranici svojho výskytu, ale aj horské a vlhkomilné druhy. Práve kombinácia týchto faktorov robí z Ružomberských lúk prírodne mimoriadne cenné územie,“ uviedol autor myšlienky Ružomberských lúk, vedecký pracovník Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied a zároveň člen komisie pre životné prostredie pri Mestskom zastupiteľstve v Ružomberku Daniel Dítě.
Ako ďalej podotkol, hodnota prezentovaných lúk je taká významná, že by mohli byť tieto územia zaradené aj do zoznamu prírodného dedičstva UNESCO, čo je však náročnejší a zdĺhavejší proces v porovnaní s vyhlásením obecného chráneného územia.
Mimoriadny význam územia dokazuje lokalita Belanská skalka, kde bolo na ploche 16 metrov štvorcových zaznamenaných 98 druhov rastlín. „Ide o najvyšší známy počet druhov rastlín na takejto ploche v rámci Slovenska, čo tieto lúky radí medzi druhovo najbohatšie lúky na našom území a zároveň medzi najvýznamnejšie lúčne biotopy v širšom medzinárodnom kontexte,“ spresnil hovorca.
Samospráva zároveň deklaruje, že samotné vyhlásenie chráneného územia je len prvým krokom. Dôležitou súčasťou ochrany bude pravidelný odborný manažment, najmä cielená pastva, kosba a odstraňovanie náletových drevín. „Práve absencia pravidelnej údržby v niektorých častiach územia v súčasnosti spôsobuje ich postupné zarastanie a degradáciu vzácnych rastlinných spoločenstiev,“ priblížil Miškovčík.
Dodal, že nové všeobecne záväzné nariadenie bude účinné po jeho opätovnom schválení na rokovaní mestského zastupiteľstva 30. septembra na základe pozmeňujúceho návrhu, ktorý sa dotýka vjazdu motorových vozidiel na územie chránených lúk.