Ružomberok vyrúbe 40 stromov v kritickom stave, nahradí ich nová alej
Autor TASR
Ružomberok 19. augusta (TASR) - Ružomberská samospráva vyrúbe 40 stromov v kritickom stave, ktoré sa nachádzajú na ulici Stará Mlynská a na ulici Hurbanova. Uvedené ulice v celej dĺžke a lávka pre peších ponad rieku Revúca budú z dôvodu výrubu uzavreté počas prác od stredy (20. 8.) do 28. augusta alebo kratšie, v závislosti od trvania prác. Ako informovala radnica na sociálnej sieti, na vyrúbanej ploche plánuje vysadiť náhradnú výsadbu, najmenej 45 stromov.
K výrubu 40 stromov mesto pristúpilo vzhľadom na ich kritický stav, ktorý konštatoval odborný dendrologický posudok. Podľa posudku na stromoch zistili prítomnosť silných odumretých vetví, presychanie korún či vyschnutý terminál.
Ornitologický posudok nezaregistroval žiadne jedince vtákov, ktoré by vykazovali náznaky hniezdenia na sledovaných stromoch. „Okrem toho, druhá dekáda augusta je obdobie, kedy hniezdi už len málo vtáčích druhov, a je rovnako veľmi málo pravdepodobné, že by odstránením stromov došlo k zmareniu hniezdenia a tým ohrozeniu chránených druhov vtákov,“ spresnil ornitológ Michal Baláž. Doplnil, že je veľmi málo pravdepodobné, že by v danej lokalite žil taký druh chráneného stavovca, ktorý by bol odstránením daných stromov negatívne dotknutý.
Samospráva tvrdí, že ide o nevyhnutné opatrenie, ktoré má zabrániť možným škodám na majetku a ohrozeniu zdravia a života obyvateľov. Na vyrúbanej ploche bude zabezpečená náhradná výsadba najmenej 45 stromov, čím postupne vytvoria novú alej.
„Vďaka budovanému cyklochodníku Zápalkáreň - železničná a autobusová stanica získa toto miesto nový, krajší a bezpečnejší verejný priestor, ktorý bude slúžiť nielen na pohyb a dopravu, ale aj na relax a oddych,“ dodalo mesto. Pripomenulo, že v uplynulom období v spolupráci s komunálnymi službami mesta a správcom zelene zabezpečili výsadbu takmer 50 nových stromov v centre i v novovybudovanom parku v mestskej časti Černová.
