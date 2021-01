Ružomberok zabezpečí počas víkendu 12 odberných miest

Ružomberok 20. januára (TASR) – V Ružomberku bude počas najbližšieho víkendu v rámci skríningového testovania na ochorenie COVID-19 k dispozícii celkom 12 odberných miest. Desať otvoria v sobotu (23. 1.), deväť v nedeľu (24. 1.). Otestovať sa bude možné od 8.00 do 18.00 h. Pre TASR to uviedol hovorca ružomberského primátora Viktor Mydlo.



"Mesto zvolilo cestu dohody so súčasnými poskytovateľmi zdravotníckej starostlivosti o predĺžení pracovnej doby. Zároveň sme ich oslovili s prosbou o zriadenie tímov aj na iných miestach," načrtol Mydlo.



Momentálne podľa hovorcu prebiehajú rokovania o otvorení ďalších dvoch odberových miest. "O výsledku rokovaní budeme informovať," dodal.



Problémy s administratívnou silou v Ružomberku nemali. Podľa Mydla si po poslednom celoplošnom testovaní vytvorili sieť pracovníkov, ktorých oslovili. "Vzhľadom na to, že na rozdiel od posledného testovania je väčšina zodpovednosti na ramenách poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti, malo mesto Ružomberok výrazne menej starostí," zhodnotil hovorca primátora.