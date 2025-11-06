< sekcia Regióny
Ružomberok začal s prípravou nového odpadového hospodárstva
Nový systém množstvového zberu v budúcnosti umožní, aby domácnosti platili len za odpad, ktorý naozaj vytvoria.
Autor TASR
Ružomberok 6. novembra (TASR) - Ružomberok začal s prípravou na nové odpadové hospodárstvo. Mesto postupne distribuuje nové 120-litrové čipované nádoby na komunálny odpad do ružomberských domácností. Rozmiestňovanie nádob sa deje postupne, v aktuálnom týždni ich pracovníci rozmiestňujú v mestskej časti Černová. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
Nový systém množstvového zberu v budúcnosti umožní, aby domácnosti platili len za odpad, ktorý naozaj vytvoria. Samospráva naň získala 1,6 milióna eur od Ministerstva životného prostredia SR. „Cieľom je postupne znižovať množstvo odpadu, ktorý končí v čiernych nádobách. Pripravované zmeny v meste majú podporiť dôslednejšie triedenie plastu, papiera, skla a bioodpadu, čo prispeje k udržateľnejšiemu hospodáreniu s odpadom,“ uviedol primátor mesta Ľubomír Kubáň.
Nádoby s čipom zabezpečia adresný prehľad o tvorbe zmesového komunálneho odpadu v jednotlivých domácnostiach. Vďaka tomu bude možné v budúcnosti nastaviť systém odpadového hospodárstva spravodlivejšie, aby sa výška poplatku viac odvíjala od množstva vyprodukovaného odpadu a od toho, ako zodpovedne sa v domácnosti triedi.
„Pracovníci mesta a spoločnosti T+T distribuujú pred rodinné domy nové čierne čipované nádoby určené na zmesový komunálny odpad spolu s informačným letákom a nálepkou Sklo. Nálepku si v prípade záujmu môžu občania nalepiť na pôvodnú zelenú nádobu a budú ju používať na zber skla,“ priblížil Miškovčík s tým, že zmluvná spoločnosť už bude vysýpať odpad výlučne z nových nádob, ktorých súčasťou je elektronický čip.
„Začíname cestu k modernému odpadovému hospodárstvu, ktoré má potenciál byť férovejšie pre ľudí a zodpovednejšie k životnému prostrediu. Každá novinka prináša zároveň požiadavky na určité zmeny správania, ktoré sú nevyhnutné. V tomto chcem požiadať a poprosiť všetkých obyvateľov, aby sme boli otvorení a prístupní novému systému. V budúcnosti určite prinesie benefity pre nás všetkých,“ dodal primátor.
Nový systém množstvového zberu v budúcnosti umožní, aby domácnosti platili len za odpad, ktorý naozaj vytvoria. Samospráva naň získala 1,6 milióna eur od Ministerstva životného prostredia SR. „Cieľom je postupne znižovať množstvo odpadu, ktorý končí v čiernych nádobách. Pripravované zmeny v meste majú podporiť dôslednejšie triedenie plastu, papiera, skla a bioodpadu, čo prispeje k udržateľnejšiemu hospodáreniu s odpadom,“ uviedol primátor mesta Ľubomír Kubáň.
Nádoby s čipom zabezpečia adresný prehľad o tvorbe zmesového komunálneho odpadu v jednotlivých domácnostiach. Vďaka tomu bude možné v budúcnosti nastaviť systém odpadového hospodárstva spravodlivejšie, aby sa výška poplatku viac odvíjala od množstva vyprodukovaného odpadu a od toho, ako zodpovedne sa v domácnosti triedi.
„Pracovníci mesta a spoločnosti T+T distribuujú pred rodinné domy nové čierne čipované nádoby určené na zmesový komunálny odpad spolu s informačným letákom a nálepkou Sklo. Nálepku si v prípade záujmu môžu občania nalepiť na pôvodnú zelenú nádobu a budú ju používať na zber skla,“ priblížil Miškovčík s tým, že zmluvná spoločnosť už bude vysýpať odpad výlučne z nových nádob, ktorých súčasťou je elektronický čip.
„Začíname cestu k modernému odpadovému hospodárstvu, ktoré má potenciál byť férovejšie pre ľudí a zodpovednejšie k životnému prostrediu. Každá novinka prináša zároveň požiadavky na určité zmeny správania, ktoré sú nevyhnutné. V tomto chcem požiadať a poprosiť všetkých obyvateľov, aby sme boli otvorení a prístupní novému systému. V budúcnosti určite prinesie benefity pre nás všetkých,“ dodal primátor.