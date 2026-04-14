Ružomberok začne s obnovou mosta ponad Revúcu
Stavebné práce si vyžiadajú aj dopravné obmedzenia.
Autor TASR
Ružomberok 14. apríla (TASR) - V Ružomberku sa počas najbližších dní začne rekonštrukcia mosta ponad rieku Revúca pri bývalom Hoteli Savoy. Stavenisko si zhotoviteľ preberie v stredu 15. apríla. Počas rekonštrukcie, ktorá potrvá do septembra, bude most úplne uzavretý pre osobnú automobilovú dopravu, prejazd bude dovolený len záchranným zložkám a mestskej autobusovej doprave. TASR o tom informoval hovorca mesta Ružomberok Vladimír Miškovčík.
„Most stojí v blízkosti najfrekventovanejšej križovatky v centre mesta, ktorá spája sídlisko Roveň, najväčšiu základnú školu, nemocnicu, centrálnu pešiu zónu a stanicu. Denne ho využijú stovky áut smerujúcich zväčša do ružomberskej Ústrednej vojenskej nemocnice. Vplyvom poveternostných podmienok či čiastočného zatekania do konštrukcií mosta došlo k porušeniu niektorých jeho častí,“ priblížil Miškovčík s tým, že oprava je nevyhnutná.
Stavebné práce si vyžiadajú aj dopravné obmedzenia. Most bude pre osobnú automobilovú dopravu úplne uzavretý, prejazd bude dovolený len záchranným zložkám a mestskej autobusovej doprave. „Osobná doprava bude presmerovaná na obchádzkové trasy a vyznačená prenosným dopravným značením. Premávka v okolí mosta bude počas rekonštrukčných prác usmerňovaná regulovčíkmi z každej strany premávky. Mimo trvania prác sa bude doprava riadiť dočasným dopravným značením,“ spresnil hovorca. Ulica Zarevúca ostáva jednosmerná ako doposiaľ.
Rekonštrukciu mosta, ktorý je momentálne v zlom technickom stave, bude samospráva financovať z nenávratného príspevku viac ako 303.000 eur z fondov EÚ z výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, z rozpočtu mesta sa bude na projekte podieľať spolufinancovaním vo výške približne 26.000 eur. Počas stavebných prác, ktoré potrvajú 20 týždňov, sa opraví stavba mosta, hydroizolácia, zábradlie a železobetónové rímsy. Opravou prejde aj spodná časť mosta a vozovka nielen na moste, ale aj pred a za ním na dĺžke približne tri metre.
„Najprv musím povedať, že som veľmi rád, že sa nám podarilo získať externé financovanie tejto investičnej akcie, ktorá je vzhľadom na technický stav mosta naozaj nevyhnutná. Od rekonštrukcie si sľubujeme predĺženie životnosti mosta, zlepšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy. Každé stavebné práce prinášajú obmedzenia, o to viac, keď sú realizované na tak frekventovanom moste. Vopred sa ospravedlňujeme každému za dočasný diskomfort. Musíme to pár mesiacov vydržať a obrniť sa trpezlivosťou a toleranciou. Odmenou nám bude nový a bezpečný most,“ doplnil primátor mesta Ružomberok Ľubomír Kubáň.
„Most stojí v blízkosti najfrekventovanejšej križovatky v centre mesta, ktorá spája sídlisko Roveň, najväčšiu základnú školu, nemocnicu, centrálnu pešiu zónu a stanicu. Denne ho využijú stovky áut smerujúcich zväčša do ružomberskej Ústrednej vojenskej nemocnice. Vplyvom poveternostných podmienok či čiastočného zatekania do konštrukcií mosta došlo k porušeniu niektorých jeho častí,“ priblížil Miškovčík s tým, že oprava je nevyhnutná.
Stavebné práce si vyžiadajú aj dopravné obmedzenia. Most bude pre osobnú automobilovú dopravu úplne uzavretý, prejazd bude dovolený len záchranným zložkám a mestskej autobusovej doprave. „Osobná doprava bude presmerovaná na obchádzkové trasy a vyznačená prenosným dopravným značením. Premávka v okolí mosta bude počas rekonštrukčných prác usmerňovaná regulovčíkmi z každej strany premávky. Mimo trvania prác sa bude doprava riadiť dočasným dopravným značením,“ spresnil hovorca. Ulica Zarevúca ostáva jednosmerná ako doposiaľ.
Rekonštrukciu mosta, ktorý je momentálne v zlom technickom stave, bude samospráva financovať z nenávratného príspevku viac ako 303.000 eur z fondov EÚ z výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, z rozpočtu mesta sa bude na projekte podieľať spolufinancovaním vo výške približne 26.000 eur. Počas stavebných prác, ktoré potrvajú 20 týždňov, sa opraví stavba mosta, hydroizolácia, zábradlie a železobetónové rímsy. Opravou prejde aj spodná časť mosta a vozovka nielen na moste, ale aj pred a za ním na dĺžke približne tri metre.
„Najprv musím povedať, že som veľmi rád, že sa nám podarilo získať externé financovanie tejto investičnej akcie, ktorá je vzhľadom na technický stav mosta naozaj nevyhnutná. Od rekonštrukcie si sľubujeme predĺženie životnosti mosta, zlepšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy. Každé stavebné práce prinášajú obmedzenia, o to viac, keď sú realizované na tak frekventovanom moste. Vopred sa ospravedlňujeme každému za dočasný diskomfort. Musíme to pár mesiacov vydržať a obrniť sa trpezlivosťou a toleranciou. Odmenou nám bude nový a bezpečný most,“ doplnil primátor mesta Ružomberok Ľubomír Kubáň.