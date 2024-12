Ružomberok žiada vyše 5,1 milióna eur na byty pre sociálne slabších

Ružomberok 16. decembra (TASR) - Ružomberok žiada vyše 5,1 milióna eur na byty pre sociálne slabšie skupiny. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Ružomberku na svojom zasadnutí v stredu (11. 12.) súhlasili s tým, aby mesto Ružomberok predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 5,1 milióna eur na projekt bytových domov pre sociálne slabších na Ulici Žigmunda Silbigera. TASR o tom informoval hovorca mesta Ružomberok Vladimír Miškovčík.



Zámerom je v rámci predloženej žiadosti realizovať výstavbu dvoch nových bytových domov spolu s 36 bytovými jednotkami. Pôjde o dvoj a trojizbové byty, s ich výstavbou by sa malo začať v roku 2026. Ružomberská radnica projekt podala na základe výzvy pre zlepšenie podmienok bývania v obciach z Atlasu rómskych komunít.



"Jednou z našich priorít je aj dlhodobé riešenie koncepcie rozvoja bytovej politiky mesta. Prihliadnuť musíme na skutočnosť, že financovanie výstavby bytov výhradne z rozpočtu mesta sa ukázalo ako nemožné. Bez pomoci financií od štátu by sme bytovú politiku mesta nevedeli realizovať," vysvetlil primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň.



Doplnil, že vzhľadom na aktuálny počet znevýhodnených skupín obyvateľov a sociálne slabších skupín, ktoré si vzhľadom na svoju ekonomickú a sociálnu situáciu nevedia alebo nemôžu obstarať bývanie vlastným pričinením, mesto plánuje realizovať projekt nájomného bývania.



Samospráva v uvedených bytoch zabezpečí činnosť asistentov bývania. "Realizáciou projektu chceme vytvoriť podmienky pre zabezpečenie bývania najviac sociálne vylúčeným obyvateľom a ich motivovanie k snahe o prechod do vyššieho stupňa bývania," doplnil Kubáň.