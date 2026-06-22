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Ružomberok získal financie na výstavbu bytoviek pre sociálne slabších
Samospráva aktuálne stavia dva mestské nájomné bytové domy na ulici Plavisko.
Autor TASR
Ružomberok 22. júna (TASR) - Mesto Ružomberok získalo 4,9 milióna eur na výstavbu dvoch bytových domov pre sociálne slabších na Ulici Ž. Silbigera, v ktorých vznikne 36 nových dvojizbových a trojizbových bytov. Ako informoval primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň na sociálnej sieti, správa prišla z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. O spomínanú podporu sa mesto uchádzalo už pred dvoma rokmi, vtedy však žiadosť nebola schválená.
„Naším cieľom je vytvoriť podmienky na bývanie pre obyvateľov, ktorí si ho vzhľadom na svoju sociálnu a ekonomickú situáciu nedokážu zabezpečiť vlastnými silami, a zároveň ich motivovať k postupnému prechodu do vyššieho stupňa bývania,“ uviedol primátor.
Samospráva aktuálne stavia dva mestské nájomné bytové domy na ulici Plavisko. V rámci projektu pribudne celkovo 84 bytov a 51 parkovacích miest. V šesťpodlažných bytových domoch sa bude nachádzať 60 dvojizbových, 12 jednoizbových a 12 trojizbových bytov. Celkové náklady na výstavbu bytoviek Plavisko 2 a 3 sú vo výške 8,5 milióna eur s DPH.
„Naším cieľom je vytvoriť podmienky na bývanie pre obyvateľov, ktorí si ho vzhľadom na svoju sociálnu a ekonomickú situáciu nedokážu zabezpečiť vlastnými silami, a zároveň ich motivovať k postupnému prechodu do vyššieho stupňa bývania,“ uviedol primátor.
Samospráva aktuálne stavia dva mestské nájomné bytové domy na ulici Plavisko. V rámci projektu pribudne celkovo 84 bytov a 51 parkovacích miest. V šesťpodlažných bytových domoch sa bude nachádzať 60 dvojizbových, 12 jednoizbových a 12 trojizbových bytov. Celkové náklady na výstavbu bytoviek Plavisko 2 a 3 sú vo výške 8,5 milióna eur s DPH.