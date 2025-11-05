< sekcia Regióny
Ružomberok získal financie na zavedenie množstvového zberu odpadu
Súčasťou kontajnerových stojísk pre bytové domy budú okrem odpadových nádob na zmesový komunálny odpad aj nádoby na triedené zložky.
Autor TASR
Ružomberok 5. novembra (TASR) - Ružomberok uspel vo výzve Ministerstva životného prostredia SR a získal nenávratný finančný príspevok 1,6 milióna eur na projekt zavedenia systému neváženého množstvového zberu zmesového komunálneho odpadu. Na financovaní sa bude mesto podieľať z vlastného rozpočtu sumou približne 133.000 eur, ale aj štátny rozpočet príspevkom vo výške 116.000 eur. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
„Princíp a účel množstvového zberu je jednoduchý - zaplať len za to, čo vyhodíš. Dôkladné triedenie odpadu priamo ovplyvňuje množstvo zmesového komunálneho odpadu, a tým aj výšku poplatku pre obyvateľov. Naším želaním je, aby sa znížil. Som rád, že aj vďaka získaným financiám na realizáciu projektu sme opäť bližšie k naplneniu tohto cieľa aj v našom meste. Obyvateľov chceme nielen informovať, ale predovšetkým motivovať k zmene správania a aktívnej účasti na novom systéme zberu odpadu,“ uviedol primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň.
V rámci projektu mesto zabezpečí 63 kusov batériou napájaných kontajnerových stojísk na umiestnenie zberných nádob. Zabezpečí aj čipy na otvorenie stojísk v počte viac ako 23.000 kusov, teda po dva čipy do každej ružomberskej domácnosti. „Na zavedenie množstvového zberu bude potrebné zaobstarať aj ďalšie podporné súčasti stojísk, ako napríklad sady pre smart na uzamykanie, elektronické zámky, ručné čítačky na snímanie RFID čipov alebo QR kódov z odpadových nádob v stojiskách, nákup softvéru a hardvéru na účel zavedenia elektronickej evidencie,“ priblížil hovorca.
Súčasťou kontajnerových stojísk pre bytové domy budú okrem odpadových nádob na zmesový komunálny odpad aj nádoby na triedené zložky. „Uzamykateľné stojisko je efektívne riešenie, keďže eliminuje neoprávnený prístup k odpadu, čím sa predchádza vzniku čiernych skládok a nesprávnemu nakladaniu s odpadmi,“ podotkol Miškovčík s tým, že zaisťujú zároveň ochranu kontajnerov pred poveternostnými vplyvmi, vandalizmom a zvieratami.
Elektronická evidencia výsypov odpadu, ktorá je súčasťou projektu, má zabezpečiť presnú kontrolu nad produkciou odpadu a efektívnejšie nastavenie poplatkov za odpad. Uvedené technické riešenie má podľa samosprávy zlepšiť logistiku zvozu odpadu a umožní monitorovanie odpadu v reálnom čase. Mestu zároveň poskytne analytické nástroje na optimalizáciu triedenia odpadu a podrobné informácie o odpade a priradených nádobách k poplatníkom.
„Princíp a účel množstvového zberu je jednoduchý - zaplať len za to, čo vyhodíš. Dôkladné triedenie odpadu priamo ovplyvňuje množstvo zmesového komunálneho odpadu, a tým aj výšku poplatku pre obyvateľov. Naším želaním je, aby sa znížil. Som rád, že aj vďaka získaným financiám na realizáciu projektu sme opäť bližšie k naplneniu tohto cieľa aj v našom meste. Obyvateľov chceme nielen informovať, ale predovšetkým motivovať k zmene správania a aktívnej účasti na novom systéme zberu odpadu,“ uviedol primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň.
V rámci projektu mesto zabezpečí 63 kusov batériou napájaných kontajnerových stojísk na umiestnenie zberných nádob. Zabezpečí aj čipy na otvorenie stojísk v počte viac ako 23.000 kusov, teda po dva čipy do každej ružomberskej domácnosti. „Na zavedenie množstvového zberu bude potrebné zaobstarať aj ďalšie podporné súčasti stojísk, ako napríklad sady pre smart na uzamykanie, elektronické zámky, ručné čítačky na snímanie RFID čipov alebo QR kódov z odpadových nádob v stojiskách, nákup softvéru a hardvéru na účel zavedenia elektronickej evidencie,“ priblížil hovorca.
Súčasťou kontajnerových stojísk pre bytové domy budú okrem odpadových nádob na zmesový komunálny odpad aj nádoby na triedené zložky. „Uzamykateľné stojisko je efektívne riešenie, keďže eliminuje neoprávnený prístup k odpadu, čím sa predchádza vzniku čiernych skládok a nesprávnemu nakladaniu s odpadmi,“ podotkol Miškovčík s tým, že zaisťujú zároveň ochranu kontajnerov pred poveternostnými vplyvmi, vandalizmom a zvieratami.
Elektronická evidencia výsypov odpadu, ktorá je súčasťou projektu, má zabezpečiť presnú kontrolu nad produkciou odpadu a efektívnejšie nastavenie poplatkov za odpad. Uvedené technické riešenie má podľa samosprávy zlepšiť logistiku zvozu odpadu a umožní monitorovanie odpadu v reálnom čase. Mestu zároveň poskytne analytické nástroje na optimalizáciu triedenia odpadu a podrobné informácie o odpade a priradených nádobách k poplatníkom.