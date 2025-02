Ružomberok získal na kvalitnejšiu prácu s odpadmi viac ako 360.000 eur

Ružomberok 25. februára (TASR) - Ružomberok získal nenávratný finančný príspevok na kvalitnejšiu prácu s odpadmi vo výške 365.439 eur. Cieľom projektu je zvýšiť množstvo vytriedených oprávnených druhov komunálnych odpadov, a tým zefektívniť systém zberu. Ako informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík, prostriedky dostane samospráva z fondov Európskej únie z Programu Slovensko 2021 - 2027. Sprostredkovateľským orgánom je Ministerstvo životného prostredie SR.



Projektom sa mesto Ružomberok snaží vytvoriť komplexnejší, efektívnejší a udržateľnejší systém zberu, triedenia a nakladania s rôznymi druhmi odpadov. "Nakúpiť chceme nové stroje a zariadenia určené pre zber, zvoz a nakladanie s oprávnenými druhmi komunálnych odpadov. Nová technika nám pomôže pri zbere kuchynského odpadu a odvoze do bioplynovej stanice, pri manipulácii so zeminou, stavebným odpadom, na prácu so zeleňou - pri opiľovaní, zbere lístia či kosení," priblížil primátor mesta Ružomberok Ľubomír Kubáň.



Technika, ktorou samospráva doteraz nedisponovala, pomôže pri prácach nielen v meste, ale aj na cintorínoch. Do majetku mesta pribudnú napríklad dva kolesové traktory, hákový nosič kontajnerov s teleskopickým hydraulickým ramenom, päť kusov kontajnerov, náves na traktor, traktorová kosačka, kontajner s bočným vyklápačom a vysávacie zariadenie.