Ružomberok získal na nabíjacie stanice viac ako 180.000 eur

Ružomberok 17. júna (TASR) - Mesto Ružomberok získalo na vybudovanie 25 nabíjacích staníc pre elektromobily viac ako 180.000 eur. Ako informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík, na najbližšom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Ružomberku budú mestskí poslanci schvaľovať realizáciu tohto projektu.



V meste by malo pribudnúť 24 nabíjacích staníc a jedna rýchlonabíjacia stanica s výkonom 80 kW. Hoci celkový náklad bude známy až po spracovaní projektovej dokumentácie, na realizáciu by mali stačiť externé financie a mesto nebude projekt dofinancovávať z rozpočtu.



Primátor mesta Ružomberok Ľubomír Kubáň zdôraznil, že budovanie nabíjacích staníc a infraštruktúry pre alternatívny pohon je investícia, ktorá mestu pomôže poskytovať kvalitnú službu pre verejnosť a zároveň prispievať do mestského rozpočtu.



„Pre niekoho možno ide o marginálnu tému, avšak treba povedať, že myslíme na budúcnosť. Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ bude od roku 2035 možné uvádzať na trh nové osobné automobily a dodávky už len s nulovými emisiami CO2,“ dodal primátor s tým, že výstavba elektronabíjačiek, ktorá by mala trvať do júna 2026, bude koordinovaná spolu s prácami na komplexnej rekonštrukcii verejného osvetlenia.