Ružomberok získal na rekonštrukciu mosta 303.000 eur

Ružomberok 27. mája (TASR) - Mesto Ružomberok bude rekonštruovať most ponad rieku Revúcu pri bývalom hoteli. Dôvodom je jeho zlý technický stav, ktorý si vyžaduje obnovu. O spolufinancovaní projektu rekonštrukcie, na ktorý samospráva získala viac ako 303.000 eur z fondov EÚ z výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, rozhodli mestskí poslanci na svojom májovom zasadnutí. TASR o tom informoval hovorca mesta Ružomberok Vladimír Miškovčík.



„Most stojí v blízkosti najfrekventovanejšej križovatky v centre mesta, ktorá spája sídlisko Roveň, najväčšiu základnú školu, nemocnicu, centrálnu pešiu zónu a stanicu. Denne ho využijú stovky áut smerujúcich zväčša do ružomberskej Ústrednej vojenskej nemocnice,“ uviedol Miškovčík s tým, že viac ako 90 percent nákladov pokryje nenávratný finančný príspevok, sumou minimálne 26.000 eur sa na obnove bude podieľať mesto z rozpočtu.



Vplyvom poveternostných podmienok či čiastočného zatekania do konštrukcií mosta došlo k porušeniu niektorých jeho častí. Dnes je už v zlom stave a oprava je nevyhnutná. „Od rekonštrukcie si sľubujeme predĺženie životnosti mosta, zlepšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy,“ podotkol primátor mesta Ružomberok Ľubomír Kubáň.



Počas rekonštrukcie, ktorá sa začne v druhej polovici roka a trvať by mala štyri mesiace, sa na moste opravia jeho kritické časti - realizovať sa bude hydroizolácia, oprava zábradlia či železobetónovej rímsy. Rekonštrukciou prejde aj spodná časť mosta a vozovka pred a za mostom v dĺžke asi tri metre.