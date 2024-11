Ružomberok získal takmer 970.000 eur na novú cyklotrasu

Ružomberok 3. novembra (TASR) - Mesto Ružomberok uspelo v cyklovýzve Ministerstva dopravy SR, z Plánu obnovy a odolnosti SR získalo viac ako 968.000 eur na novú štvorkilometrovú cyklotrasu, ktorá by mala prepojiť mestskú časť Černová, sídlisko Klačno, Polík, centrálnu pešiu zónu, železničnú a autobusovú stanicu. Informoval o tom hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Cyklotrasa bude viesť po jestvujúcich cestách a kde to nebude možné, pribudnú samostatné úseky pre cyklistov. V rámci projektu plánuje mesto umiestniť aj 158 cyklostojanov na vlastných pozemkoch. Práce by sa vzhľadom na nadchádzajúce zimné mesiace mali začať najskôr v roku 2025.



"Veľmi sa teším z ďalšieho úspešného projektu, ktorý budeme môcť realizovať. V prípade, že sa podarí v nasledujúcom období realizovať projekt Černová - železničná stanica a zároveň Zápalkáreň - železničná stanica, podarí sa nám jedinečne prepojiť jednou cyklotrasou Ružomberok prakticky až do Korytnice," povedal primátor Ľubomír Kubáň.



Ako dodal, ružomberská radnica v júni 2023 uspela aj s projektom cyklochodníka Zápalkáreň - železničná a autobusová stanica. Spojiť má sídlisko Baničné s centrom mesta obojsmernou trasou po ľavom brehu rieky Revúca. Celkové náklady na vybudovanie cyklotrasy sú viac ako 670.000 eur.