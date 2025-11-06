< sekcia Regióny
Ružomberok získal úver 4,8 milióna eur na výstavbu bytoviek
Nevyhnutné predpoklady na to, aby sa výstavba spustila čo najskôr, samospráva už splnila.
Autor TASR
Ružomberok 6. novembra (TASR) - Ružomberská samospráva získa na výstavbu dvoch mestských nájomných bytových domov na ulici Plavisko úver 4.830.920 eur s výškou jednopercentnej úrokovej sadzby zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Ako informoval primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň na sociálnej sieti, nové paneláky nazvané Plavisko dva a tri by mali pribudnúť k bytovke, ktorá je na Plavisku postavená od konca roku 2022.
„Ako mesto získame celkom 84 bytov, vznikne tu aj 51 parkovacích miest. V šesťpodlažných bytových domoch sa bude nachádzať 60 dvojizbových, 12 jednoizbových a 12 trojizbových bytov,“ uviedol primátor. Celkové náklady na výstavbu bytoviek Plavisko dva a tri sú vo výške 8,5 milióna eur s DPH. Mesto ich bude financovať z prostriedkov ŠFRB, z dotácie viac ako 2,5 milióna eur z Ministerstva dopravy SR a z vlastných zdrojov mesta.
Nevyhnutné predpoklady na to, aby sa výstavba spustila čo najskôr, samospráva už splnila. „Ešte v minulom roku sme zmenou investičnej výstavby vytvorili podmienky pre vysúťaženie zhotoviteľa stavby a stavebného dozoru. V praxi to znamená, že po načerpaní peňazí môžeme začať stavať - začiatok predpokladám v apríli budúceho roka, dokončenie je naplánované na november 2027,“ spresnil Kubáň.
