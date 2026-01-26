< sekcia Regióny
Ružomberok zmenil zhotoviteľa rekonštrukcie ZŠ na denný stacionár
Zmluvu na zhotovenie zostávajúcej časti diela stanovenú na 807.978,65 eura s DPH podpísalo mesto Ružomberok so spoločnosťou Grif plus 22. decembra 2025.
Autor TASR
Ružomberok 26. januára (TASR) - Ružomberská samospráva zmenila zhotoviteľa realizovanej rekonštrukcie bývalej základnej školy na Ulici Š. Náhalku na denný stacionár. Pôvodnú zmluvu so spoločnosťou Unistav Teplička zrušila 11. novembra 2025 z dôvodu finančných problémov spoločnosti, ktoré vyvrcholili konkurzom. Následne oslovila spoločnosť Grif plus, ktorá sa vo verejnom obstarávaní umiestnila so svojou ponukou na druhom mieste. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
Zmluvu na zhotovenie zostávajúcej časti diela stanovenú na 807.978,65 eura s DPH podpísalo mesto Ružomberok so spoločnosťou Grif plus 22. decembra 2025. „V súčasnosti práce na rekonštrukcii bývalej budovy základnej školy na Ulici Š. Nahálku pokračujú bez komplikácií s predpokladaným termínom ukončenia v apríli tohto roku,“ uviedol Miškovčík.
Spoločnosť Unistav Teplička uspela v transparentnom verejnom obstarávaní vyhlásenom mestom Ružomberok v decembri 2024. V čase overovania nemala podľa samosprávy spoločnosť evidované nedoplatky na sociálnom, zdravotnom poistení, nemala dlhy voči finančnej správe, ani voči nej nebola vedená exekúcia. „Overenie nedoplatkov je zároveň jednou z podmienok, bez ktorej nie je možné s víťazným subjektom uzavrieť zmluvu, keďže je projekt budovania denného stacionára financovaný z európskych fondov. Výsledok obstarávania bol v zmysle postupov odoslaný na jeho kontrolu a žiadne pochybenia neboli zistené,“ spresnil hovorca.
V čase trvania zmluvného vzťahu medzi mestom Ružomberok a spoločnosťou Unistav Teplička od 31. januára 2025 bolo za zrealizované práce vyplatené celkom 478.006,12 eura. „Pôvodný zhotoviteľ uzavrel s mestom Ružomberok aj dva dodatky k zmluve, ktoré upravili zmluvnú cenu diela na 1.201.396,28 eura s DPH. Dodatky boli vyvolané najmä skutočnosťou, že po búracích prácach a odkrytí konštrukcií a zistení základových pomerov bolo potrebné vyriešiť zmeny, či z pohľadu statiky, požiarnej odolnosti alebo architektúry,“ vysvetlil Miškovčík.
Novovzniknutý denný stacionár s kapacitou 30 miest by mal byť rozčlenený na dve časti. Na prízemí budú prijímatelia sociálnej služby v dôchodkovom veku, poschodie poslúži klientom s poruchou autistického spektra. Budova bude prispôsobená na bezbariérový pohyb. Okrem sociálneho poradenstva a rehabilitácie bude odborný personál v stacionári poskytovať aj výdaj stravy či rôzne záujmové činnosti zamerané na rozvoj zručností a prehĺbenie sociálnych kontaktov. Mesto na vybudovanie stacionára získalo 1,6 milióna eur z európskeho plánu obnovy prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Zmluvu na zhotovenie zostávajúcej časti diela stanovenú na 807.978,65 eura s DPH podpísalo mesto Ružomberok so spoločnosťou Grif plus 22. decembra 2025. „V súčasnosti práce na rekonštrukcii bývalej budovy základnej školy na Ulici Š. Nahálku pokračujú bez komplikácií s predpokladaným termínom ukončenia v apríli tohto roku,“ uviedol Miškovčík.
Spoločnosť Unistav Teplička uspela v transparentnom verejnom obstarávaní vyhlásenom mestom Ružomberok v decembri 2024. V čase overovania nemala podľa samosprávy spoločnosť evidované nedoplatky na sociálnom, zdravotnom poistení, nemala dlhy voči finančnej správe, ani voči nej nebola vedená exekúcia. „Overenie nedoplatkov je zároveň jednou z podmienok, bez ktorej nie je možné s víťazným subjektom uzavrieť zmluvu, keďže je projekt budovania denného stacionára financovaný z európskych fondov. Výsledok obstarávania bol v zmysle postupov odoslaný na jeho kontrolu a žiadne pochybenia neboli zistené,“ spresnil hovorca.
V čase trvania zmluvného vzťahu medzi mestom Ružomberok a spoločnosťou Unistav Teplička od 31. januára 2025 bolo za zrealizované práce vyplatené celkom 478.006,12 eura. „Pôvodný zhotoviteľ uzavrel s mestom Ružomberok aj dva dodatky k zmluve, ktoré upravili zmluvnú cenu diela na 1.201.396,28 eura s DPH. Dodatky boli vyvolané najmä skutočnosťou, že po búracích prácach a odkrytí konštrukcií a zistení základových pomerov bolo potrebné vyriešiť zmeny, či z pohľadu statiky, požiarnej odolnosti alebo architektúry,“ vysvetlil Miškovčík.
Novovzniknutý denný stacionár s kapacitou 30 miest by mal byť rozčlenený na dve časti. Na prízemí budú prijímatelia sociálnej služby v dôchodkovom veku, poschodie poslúži klientom s poruchou autistického spektra. Budova bude prispôsobená na bezbariérový pohyb. Okrem sociálneho poradenstva a rehabilitácie bude odborný personál v stacionári poskytovať aj výdaj stravy či rôzne záujmové činnosti zamerané na rozvoj zručností a prehĺbenie sociálnych kontaktov. Mesto na vybudovanie stacionára získalo 1,6 milióna eur z európskeho plánu obnovy prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.