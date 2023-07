Ružomberok zmodernizuje verejné osvetlenie za 2,8 milióna eur z úveru

Ružomberok 10. júla (TASR) - Verejné osvetlenie v Ružomberku obnovia za 2,8 milióna eur z úveru od Environmentálneho fondu. TASR o tom informoval hovorca ružomberského primátora Vladimír Miškovčík s tým, že o rekonštrukcii rozhodlo mestské zastupiteľstvo. Modernizácia by nemala trvať dlhšie ako štyri roky.



Zastaranosť osvetlenia v meste má podľa hovorcu vplyv na prevádzkové a údržbové náklady. "Sústavu verejného osvetlenia v meste zabezpečuje 3016 svietidiel rôzneho veku. Len 1141 svietidiel je mladších ako päť rokov, 115 svietidiel je mladších ako 15 rokov, 208 svietidiel je 15-ročných a zvyšných 1552 kusov svietidiel je starších ako je ich morálna životnosť," priblížil Miškovčík.



Primátor Ľubomír Kubáň podotkol, že modernizácia je jednou z ciest ako zhospodárniť prevádzku a znížiť náklady na spotrebu elektrickej energie a údržbu. Dodal, že v rámci projektu smart technológií doteraz vymenili 337 svietidiel. Na základe obhliadky siete verejného osvetlenia zistili viaceré nedostatky. Staré svietidlá sa vyznačujú slabým výkonom, energetickou náročnosťou a častou poruchovosťou. "Problémom sú aj stožiare verejného osvetlenia, ktoré boli postavené pred 30 až 50 rokmi," vysvetlil primátor.



Hovorca poznamenal, že v prvej etape mesto v budúcom roku vymení 1700 kusov výbojkových svietidiel za LED technológiu, pričom predpokladajú celkovú ročnú úsporu na nákladoch okolo 310.000 eur. V druhej etape (2024 - 2025, pozn. TASR) obnovia osvetlenie v jednotlivých vytypovaných lokalitách. Tretia etapa bude zameraná na dokončenie obnovy a rozšírenie siete a trvať by mala do júla 2026.



Časť svietidiel vo Vyšnom Matejkove, Bielom Potoku a v Novej Černovej plánuje mesto financovať z nenávratného finančného príspevku 100.000 eur z Environmentálneho fondu. "Dovedna by sme mali vymeniť celkom 146 svietidiel. Najviac, 56, v Novej Černovej, 50 v Bielom Potoku a 40 vo Vyšnom Matejkove," povedal Miškovčík. Doplnil, že lokality vybrali na základe zlého stavu svietidiel. Zároveň sú to okrajové časti Ružomberka, kde podľa jeho slov hrozí stret s divou zverou.