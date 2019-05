Zdroje fondu, z ktorého sa bude jednotlivcom prispievať, budú pochádzať od jednotlivých darcov – právnických či fyzických osôb.

Ružomberok 26. mája (TASR) – Mesto Ružomberok zriadi fond na podporu talentovaných detí a mládeže s názvom Talentum. Prostredníctvom fondu dvakrát do roka podporí deti, ktoré v niektorom z odborov dosahujú mimoriadny talent. Prostriedky budú pochádzať od darcov z radov súkromných či právnických osôb.



„Mestský študentský parlament zriadi fond na podporu detí a mládeže v meste Ružomberok s účinnosťou od 1. júna 2019. Iniciatíva, ktorou chce mesto podporiť znevýhodnené, no talentované deti, pochádza práve z mestského študentského parlamentu. Patrónom fondu je prvý viceprimátor Michal Lazár,“ povedal hovorca primátora mesta Ružomberok Viktor Mydlo.



Doplnil, že zdroje fondu, z ktorého sa bude jednotlivcom prispievať, budú pochádzať od jednotlivých darcov – právnických či fyzických osôb. Tie môžu na účet poslať akúkoľvek sumu. Peniaze sa počas vyhlásených grantových výziev prerozdelia deťom a mládeži, ktoré takúto pomoc potrebujú.



Grantovú výzvu otvoria dvakrát ročne počas jarného a jesenného termínu. Jarný termín (na prelome mája a júna) bude určený žiakom základných škôl a jesenným termínom (na prelome októbra a novembra) podporia študentov stredných škôl. „Z hľadiska podpory mesto nebude prihliadať na druh talentu či umenia. Fond je určený na podporu mládeže, ktorá je v niečom výnimočná a podporu potrebuje,“ uviedol viceprimátor Lazár.



Mesto bude vyzývať právnické či fyzické osoby na prispievanie na účet na pravidelnej báze. Podľa hovorcu totiž budúcnosť fondu závisí práve od pravidelnosti transakcií. Uzávierka prvých žiadostí je 31. mája 2019. Vyhodnotenie sa uskutoční do 10. júna, dary odovzdajú počas City Run Mondi v polovici júna. Maximálna podpora na jedno dieťa je do 100 eur.