Ružomberská Katolícka univerzita obnoví budovu filozofickej fakulty

Ružomberok 3. septembra (TASR) - Katolícka univerzita (KU) v Ružomberku získala z eurofondov takmer 600.000 eur, ktoré poslúžia na zníženie energetickej náročnosti budovy filozofickej fakulty. Stavenisko odovzdali v tomto týždni, práce budú trvať do prvého kvartálu 2025. TASR o tom v utorok informoval PR manažér univerzity Viktor Mydlo.



Projekt pozostáva zo štyroch častí. Tie v sebe zahŕňajú vonkajšie zateplenie štvrtého nadzemného podlažia, stropu, výmenu okien, strešnej krytiny aj osadenie fotovoltického systému a modernizáciu tzv. chrbtovej časti IT systémov. Podľa Mydla by sa tak energetická náročnosť budovy mala znížiť o 30 percent.



Počítajú aj s ekologickým odstránením stavebného a elektronického odpadu a s neočakávanými výdavkami, ktoré môžu z rekonštrukcie vyplynúť. Ukončenie prác a vyrovnanie je plánované na marec 2025. "Touto investíciou sa nám darí napĺňať program Zelenej univerzity a iniciatívy Race to Zero," vyzdvihol rektor Jaroslav Demko.



Práce potrvajú približne polovicu akademického roka, štúdium však bude obmedzené iba minimálne. Dekan Filozofickej fakulty KU Štefan Samuel Mahút obzvlášť pozitívne vníma, že dôjde k oprave strechy, pretože už bola v nevyhovujúcom stave. "Samozrejme, rekonštrukcia si bude vyžadovať určité obmedzenia, napríklad najvyššie poschodie budovy bude dočasne neprístupné. Verím však, že situáciu napriek tomu spoločne so študentmi a zamestnancami zvládneme," poznamenal.