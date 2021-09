Ružomberská MAD od septembra premáva podľa nových cestovných poriadkov

Ružomberok 1. septembra (TASR) - Mestská autobusová doprava (MAD) v Ružomberku premáva od stredy podľa nových cestovných poriadkov v štandardnom školskom režime. Mesto Ružomberok o tom informovalo na sociálnej sieti.



Režimy prevádzky MAD sa tak vracajú do pôvodného stavu. "Počas dní školského vyučovania bude MAD premávať v školskom režime, počas prázdnin v prázdninovom režime a počas sviatkov a víkendov v režime deň pracovného pokoja," uviedla samospráva.



Nové cestovné poriadky sú zverejnené na webe mesta Ružomberok, mhdrk.sk a vyvesené na zastávkach. Ako dodalo mesto, v nasledujúcich týždňoch by mali dokončiť inštaláciu preferencie vozidiel MAD na svetelnej signalizácii dynamickej zelenej vlny. Počas budúceho týždňa sa začne inštalácia kompletného informačného systému do autobusov.



Ružomberská radnica ďalej vysvetlila, že dodávky technológií a ďalších nízkopodlažných vozidiel skomplikovala pandemická situácia a robia maximum pre skrátenie čakacích lehôt.