Ružomberská nemocnica chce vybudovať novú kotolňu
Autor TASR
Ružomberok 17. februára (TASR) - Ružomberská ústredná vojenská nemocnica plánuje vybudovať novú kotolňu za takmer 16,5 milióna eur. Vybuduje ju skupina dodávateľov zložená zo spoločností Viessmann a ČKD Dukla, Montáže. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú nemocnica zverejnila v centrálnom registri.
Zhotoviteľ má podľa zmluvy vybudovať okrem samotnej kotolne aj prípojku vysokého napätia a prípojku nízkeho napätia. Vzniknúť by mali aj prístupové cesty. „Zhotoviteľ za zaväzuje vykonať dielo do 12 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska,“ uvádza sa v dokumente.
Prevádzka nemocnice by mala zostať zachovaná v plnom rozsahu. „Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude vykonávané počas plnej prevádzky a chodu zdravotníckeho zariadenia (nemocnice) objednávateľa,“ zakotvila nemocnica v zmluve.
Zdravotnícke zariadenie bude mať po prevzatí novej kotolne k dispozícii pre prípadné nedostatky záručnú dobu 60 mesiacov. Niektoré zabudované technológie ju budú môcť mať kratšiu, najmenej však 24 mesiacov.
