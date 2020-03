Ružomberská nemocnica potrebuje gumu na ochranné štíty

Ružomberok 31. marca (TASR) – Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN) potrebuje 300 metrov prádlovej gumy, určenej na zadnú stranu ochranných štítov pre zdravotníkov. V tejto súvislosti prosí verejnosť o pomoc pri jej zaobstaraní. Od utorka umiestnili na oboch vrátniciach pri vstupe do areálov zberné nádoby, do ktorých je možné gumu vhodiť. Nemocnica o tom informuje na sociálnej sieti.



Ochranné štíty pre zdravotníkov vojenskej nemocnice vyrábajú dobrovoľníci. Prádlovú gumu však v týchto dňoch nevie nemocnica nikde zakúpiť. Mala by mať šírku 1,5 až dva centimetre a dĺžku 25 až 30 centimetrov. "Ak takúto gumu máte, prosíme, poskytnite ju vojenskej nemocnici. Poslúži na ochranu zdravotníckych pracovníkov. Ďakujeme za vašu solidaritu a pomoc. Veríme, že spoločne sa nám túto situáciu podarí zvládnuť," uvádza vedenie ÚVN v stanovisku.