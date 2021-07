Ružomberská vojenská nemocnica chce obnoviť svoju polikliniku v Sliači

Sliač 27. júla (TASR) – Ružomberská vojenská nemocnica sa chystá obnoviť budovu svojej polikliniky v Sliači vo Zvolenskom okrese. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok Petra Dišková, jej súčasný stav si vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu fasády, strechy, kúrenia, ale aj rozvodov vody a elektriny v budove.



Ako dodala, hlavnou súčasťou rekonštrukcie je zefektívnenie vykurovania a zníženie energetickej náročnosti budovy. „Budova letecko-lekárskeho centra s poliklinikou Ministerstva obrany SR Sliač má takmer 40 rokov a posledné rekonštrukčné práce na budove sa uskutočnili pred 19 rokmi,“ spomenula s tým, že nemocnica sa chce uchádzať o nenávratný finančný príspevok. Bude to v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, zameraného na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.



Podľa Diškovej by sa mali rekonštrukčné práce začať v novembri tohto roka a rozložené budú na obdobie dvoch rokov. „Stavebné práce budú rozložené na dlhšie časové obdobie, urobíme však maximom pre to, aby poskytovanie zdravotnej starostlivosti nebolo obmedzené,“ podotkla.



Z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie vyplýva, že predpokladaná hodnota rekonštrukcie je vyše 1.402.000 eur bez DPH. Obstarávanie sa týka projektu programu financovaného z fondov Európskej únie.