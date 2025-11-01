< sekcia Regióny
Ružomberské cintoríny sú počas sviatkov otvorené nepretržite
Komunálne služby v Ružomberku, ktoré spravujú pohrebiská na území mesta, sa v súčasnosti starajú o zhruba 9000 hrobových miest.
Ružomberok 1. novembra (TASR) - Cintoríny v Ružomberku i mestských častiach Hrboltová, Černová či Biely Potok sú počas sviatkov otvorené nepretržite. Na mestskom cintoríne v Ružomberku pribudol nový kamerový systém a automatická rampa, ktorá reguluje vstup áut na cintorín. Po novom bude vstup autom na cintorín možný len bránou pri pohrebníctve na základe povolenia správcu cintorína a po uhradení poplatku v zmysle platného cenníka. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
Na cintoríne pribudli veľkokapacitné kontajnery, zvýšil sa počet odpadových nádob, aj intenzita ich vyvážania. „Návštevníci cintorína majú k dispozícii aj kontajner na biologicky rozložiteľný odpad. K dispozícii je v dome smútku aj malá požičovňa náradia pre návštevníkov cintorína na nevyhnutnú úpravu hrobov či ich okolia,“ uviedol Miškovčík.
Komunálne služby v Ružomberku, ktoré spravujú pohrebiská na území mesta, sa v súčasnosti starajú o zhruba 9000 hrobových miest. Okrem Ružomberka a mestských častí aj vo Vlkolínci. V uplynulých dňoch prešla kompletnou opravou cesta na Ulici Pod cintorínom, ktorú pokrýva nový asfalt. Obnovou prešli aj lavičky na cintoríne, vymenili sa poškodené dosky a boli nanovo natreté. Skultivovaný bol aj technický priestor, kde dnes stoja kontajnery na odpad.
„Keďže možno predpokladať zvýšený pohyb ľudí i automobilov, chcem všetkých poprosiť o vzájomnú toleranciu. Nezabúdajme na pravý význam sviatkov, najmä ich duchovný rozmer. Želám všetkým nech sú nasledujúce dni naplnené spomienkou na našich drahých zosnulých,“ podotkol ružomberský primátor Ľubomír Kubáň.
Vzhľadom na očakávané zhustenie premávky a zvýšený počet parkujúcich vozidiel v okolí cintorínov samospráva vyzýva občanov, aby rešpektovali pravidlá vyplývajúce zo všeobecnej úpravy cestnej premávky i pokyny príslušníkov polície. „Mestská polícia Ružomberok, ktorá posilní počas sviatkov svoje hliadky, bude dohliadať na bezpečnosť a usmerňovať dopravu. Policajti zároveň upozorňujú na potenciálne krádeže, ľudia by si preto cenné veci nemali nechávať v zaparkovaných autách bez dozoru,“ dodal hovorca.
